FC Porto revelou-se superior à SAD

Para a I Divisão masculina, o FC Porto bateu ontem o Madeira Andebol SAD no seu recinto por 35-25, com os nortenhos em vantagem por 16-14.

Uma partida onde as duas equipas, mas sobretudo o FC Porto que já está fora da luta pelo título, realizaram uma partida agradável e de alguma qualidade. Os portistas acabram por obter a vitória com alguma facilidade, dado a qualidade dos seus executantes.

O Madeira Andebol, por seu lado, nesta sétima jornada do grupo A, continuou a fazer o seu caminho. A maior conquista foi precisamente ter conseguido entrar no grupo de elite, obtida então depois de uma excelente recuperação iniciada em Janeiro. O que deixou a responsabilidade ao plantel do Madeira SAD de lutar entre emblemas com recursos claramente acima do que esta formação é capaz.

Com um plantel curto, mas capaz de se revelar digno nesta fase da competição, os andebolistas comandados pelo técnico Paulo Fidalgo têm conseguido estar a um nível acima das melhores expectativas. Mas factos são factos. 43 jogos nesta temporada começam a deixar marca e a capacidade de resposta da equipa nesta altura está reduzida.

Ontem os madeirenses deram o seu melhor mas as forças começam a faltar. Que venha o fim da época, é caso para se dizer.

Ontem, no Pavilhão do Porto, o Madeira Andebol SAD alinhou com Hugo Lima (2), Gonçalo Vieira, Bruno Moreira (3), João Martins (1), Diogo Gomes, Daniel Santos (1), Luís Carvalho, João Miranda (2), Elledy Semedo (7), João Gomes, Gustavo, João Pinto (6) e Olesandr (3).

Na próxima jormada os madeirenses recebem, no dia 12 de Maio, o Sporting que poderá se apresentar no Funchal já campeão, vai depender do resultado de hoje frente ao Benfica. H.D.P.