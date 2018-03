“Fazer diferença pela positiva”

Marta Guimarães Canário é uma extraordinária mulher normal. Tem 42 anos, trabalha em comunicação há quase 20, é autora de um blogue, vive rodeada da família e dos amigos, tem um cão que é um “companheirão” e, no meio de tudo isto, ainda arranja tempo para fazer voluntariado.

“A rapariga loira do Marketing” é assim que os colegas de trabalho da Novabase a identificam. Nunca “a rapariga da cadeira de rodas”. Sim, porque além de tudo o que já foi dito, a Marta é paraplégica desde os 15 anos.

A verdade é que a vida da Marta Guimarães Canário dava um livro. E, efectivamente, deu. ‘Ser feliz é uma escolha’ foi publicado em 2016 e conta a história de superação de Marta, que nunca deixou que a sua condição ditasse o seu futuro.

A Marta é muito mais que a cadeira de rodas, mas a cadeira também é parte essencial da Marta. Mais do que um meio de locomoção, a cadeira de rodas fê-la descobrir a sua ‘missão’: dar voz às pessoas que como a Marta, ainda enfrentam muitas barreiras no seu dia adia.

As pessoas na sua condição ainda encontram muitos obstáculos?

Portugal e o mundo não estão preparados para nos receber. Voos de longo curso, por exemplo, não faço, porque se precisar de ir à casa de banho não sei como fazer num lavabo minúsculo de avião. As pessoas são muito simpáticas e têm muito boa vontade, mas ninguém pensa nisso (...) não é uma questão de investimento, é uma questão de falta de sensibilidade para o tema. Aquilo que é importante reter é que as coisas devem de ser pensadas de raiz para todos. Aquilo que dá para mim dá para toda agente, mas aquilo que dá para os outros nem sempre dá para mim.

Depois também é preciso perguntar. Por exemplo, decide-se fazer um quarto de hotel adaptado para pessoas com mobilidade reduzida, mas ninguém pergunta a uma pessoa de cadeira de rodas de que é precisa. Nesta vinda à Madeira tive dificuldade em reservar um quarto de hotel que correspondesse às minhas necessidades. Embora todos os hotéis com quem contactei me tivessem dito que tinham quartos adaptados, quase nenhum tinha uma cadeira de banho apropriada, nem tinha pensado que ter um colchão com uma determinada altura (pelo menos 50 cm) é fundamental para qualquer pessoa que está numa cadeira de rodas.

Enquanto não tivermos essa capacidade de pensar de uma forma universal e igualitária, não vamos a lado nenhum. Às vezes dizemos que 10% da sociedade portuguesa tem mobilidade reduzida, eu acho que são os sete bilhões de pessoas do mundo. Tem mobilidade reduzida uma mulher grávida, com um carrinho de bebé ou com um joanete operado... Toda a gente ao longo da vida, seja porque partiu uma perna ou porque engordou, tem um episódio de mobilidade reduzida. Portanto, se tudo estiver adaptado nós nunca precisamos de parar a nossa vida.

Como é que a Marta lida com estas situações?

Eu não me contento com pouco. Acho que tenho os mesmos direitos que as outras pessoas e isso é uma coisa que, às vezes, me diferencia de outras pessoas na minha condição (...) mas enquanto for só eu a fazer a queixa, porque precisei e não tive, também não vamos a lado nenhum. Temos de ser todos. Exige trabalho, exige não desistir e ser criativo. É um bocado viver pelo exemplo.

Considera-se um exemplo de vida?

Não. Eu vejo-me como alguém, que tem a possibilidade de influenciar positivamente as outras pessoas. Fazê-las pensar ‘se ela consegue eu também consigo’.

A minha vida não parou por causa da paraplegia. Sou tão ou mais activa, dentro e fora da empresa, do que as outras pessoas e, depois de lidarem comigo no dia a dia com normalidade, elas também vão ganhando mais sensibilidade para essas questões das acessibilidades.

Depois pela minha visibilidade, não só por causa do livro mas também pelo meu trabalho como assessora de imprensa, sempre que é necessário fazer uma campanha sobre acessibilidades acabo por ser chamada a participar. Nunca me vão ver à porta da Assembleia da República com um cartaz de protesto. Essa não é a sua forma de ‘luta’. Eu escolhi ser feliz e, para ser mais feliz, tento sensibilizar as outras pessoas para uma causa que é minha e de todos.

Gostava que a sua vida tivesse sido diferente?

Às vezes a tendência é perguntar o que é que eu teria sido se isto não me tivesse acontecido. Nunca perdi muito tempo a fazer esse raciocínio. Não há nada que tenha deixado de fazer, que fosse significativo para mim, por estar de cadeira de rodas (...) Mais difícil foi, há treze anos, passar por uma septicemia [uma infecção generalizada, provocada por uma ferida profunda]. Encarar as coisas pela positiva não é uma coisa automática, não é uma coisa que tu aprendes e depois nunca fazes de outra forma, mas independentemente das situações complicadas, nós podemos e conseguimos ‘dar a volta’.