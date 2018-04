Fazer da sustentabilidade energética uma realidade

Foi ontem apresentado o ‘Porto Santo Sustentável - Smart Fossil Free Island’, projecto que visa tornar a ilha o primeiro território totalmente livre dos combustíveis fósseis no Mundo, num evento que decorreu em Lisboa, onde foi apresentada a parceria entre a Empresa de Electricidade da Madeira e a Renault, que começará pela mobilidade sustentável até atingir emissões quase nulas de dióxido de carbono.

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado marcou presença, tendo reafirmado o objectivo deem caso de bem sucedida a implantação do projecto na ilha, transportar o mesmo conceito para a Madeira, iniciando aqui algo a uma dimensão sem precedentes.

“A Empresa de Eletricidade da Madeira, o Grupo Renault e outros parceiros estão a trabalhar, desde o início do ano, em laboratório verdadeiro, nas soluções que permitirão dar resposta à revolução tecnológica que se está a experienciar no sector da energia e da mobilidade, criando-se na Região competências técnicas únicas, somente possíveis de adquirir num ambiente real e controlado como o que está a ser criado”, frisou “Estas opções serão avaliadas tecnicamente e economicamente, servindo como prova de conceito, sendo intenção do Governo Regional, e após esta primeira experiência no Porto Santo, implementar a solução a todo o arquipélago da Madeira”.

Reafirma ainda que, “com esta visão, a Região pretende preparar-se, de forma gradual, controlada e sustentada para o objectivo cada vez menos utópico de sustentabilidade energética”, acredita Pedro Calado. Isto porque, “não obstante a evolução que o Porto Santo tem patenteado, é essencial garantir uma visão de longo prazo que contribua para a redução da sazonalidade da actividade económica e das actividades sociais e culturais e assegure o emprego da população residente, o dinamismo das empresas e o desenvolvimento económico e social”.

É por isso que a “estratégia para o desenvolvimento sustentável do Porto Santo, enquanto território de baixa densidade populacional com forte vocação turística, passa por uma abordagem integrada que mobilize os vários sectores essenciais ao desenvolvimento económico”, propõe Pedro Calado. “Uma estratégia baseada, por um lado, na valorização dos recursos naturais, históricos e culturais, enquanto elementos identitários de suporte à economia local e, por outro, na implementação de conceitos de desenvolvimento urbano sustentável na inovação e no comércio associados à economia tradicional – como é o caso da energia sustentável e da mobilidade sustentável, cujo programa hoje (ontem) se apresenta”.

A sessão contou com a intervenção de Rui Rebelo, presidente da EEM, que fez um panorama do estado energético da ilha, em comparação com a Madeira, bem como uma visão do projecto que faz parceria com a Renault, empresa que esteve representada pelo director do Programa de Veículos Eléctricos e New Business do Grupo, Eric Feunteun.