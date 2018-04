“Faz toda a diferença o nível de exposição ao risco”

“Os avisos do IPMA são baseados em previsões meteorológicas que a realidade pode vir a confirmar ou, em vez disso, resultar em condições mais atenuadas ou, por outro lado, mais intensas. Os dados compilados para os primeiros meses deste ano confirmam a fiabilidade e importância dos avisos meteorológicos emitidos, deixando claro que as queixas relativas ao excesso de avisos devem ser imputadas à agressividade do estado do tempo e não a possíveis falhas nos modelos de previsão”, começou por explicar Hélder Spínola, biólogo, investigador e professor na Universidade da Madeira (UMa), quando questionado sobre possíveis impactos ao nível de danos ou prejuízos que poderiam resultar com esta incidência de fenómenos meteorológicos.

Mesmo admitindo ser “difícil” responder directamente à questão, salientou que interessa também “fazer a distinção entre os avisos meteorológicos e os alertas da Protecção Civil, estes últimos destinados a colocar de prevenção os agentes responsáveis pela segurança e socorro, sendo relevante, para aferir dos impactos desta sucessão de eventos e da resposta que lhe foi dada, conhecer a prevalência dos diferentes níveis de alerta emitidos e mesmo das ocorrências registadas”. Dito isto, acrescenta que “neste contexto, e fazendo nota de que as consequências decorrentes das condições meteorológicas estão também dependentes das realidades ocorridas numa escala mais fina, muito além daquela disponibilizada pelo IPMA, interessará avaliar se a sociedade e o território madeirense estão, ou não, a tornar-se mais resilientes”. Na opinião deste professor de Educação Ambiental e Sustentabilidade, “tendo em conta os registos obtidos para a intensidade do vento, e considerando, em termos comparativos, as consequências de episódios de menor intensidade ocorridos nos últimos anos, pode-se dizer que os danos registados se afiguram relativamente baixos, situação que poderá decorrer de algum trabalho de prevenção efectuado, nomeadamente com intervenções no parque arbóreo e resguardo de bens potencialmente afectáveis”, aponta. Já relativamente à intensidade da chuva, considera que “o desempenho aceitável das ribeiras no escoamento do caudal e o baixo registo de deslizamentos poderá estar mais relacionado com a maior distribuição das chuvas ao longo do tempo, pois os níveis de pluviosidade para aviso vermelho não foram ultrapassados para valores horários, apenas para períodos de 6 horas”, lembra. Além disso, “a escassez de chuva em períodos anteriores ao início de 2018 fizeram com que os solos não estivessem saturados e, portanto, ainda com grande potencial de infiltração”, sublinha. Argumentos que levam Hélder Spínola a deduzir que “as condições meteorológicas não são, de forma alguma, o único determinante da gravidade dos danos e prejuízos, fazendo toda a diferença o nível de exposição ao risco a que nos submetemos”. A comprovar, regista que “à excepção das consequências decorrentes da agitação marítima, os níveis elevados de precipitação e os ventos fortes não originaram os danos e prejuízos que potencialmente poderiam provocar”, admite. Apesar dos argumentos, deixa a interrogação: “Isto deveu-se a medidas de prevenção que estamos a tomar e à maior resiliência que estamos a construir ou decorre de variáveis fortuitas e pontuais? Os próximos eventos meteorológicos mais extremos que assolarem a Madeira irão dando a resposta”, concluiu.

“Para quem não está dentro do assunto é um número ‘catastrófico”

“Tendo em conta o grande número de postos de observação, designadamente para a temperatura, precipitação e vento, indispensáveis à previsão e vigilância do estado do tempo no Arquipélago da Madeira, este número estará correcto e enquadra-se nas situações meteorológicas registadas e na metodologia utilizada pelo DIÁRIO na contagem de casos dos diferentes níveis de aviso. No entanto, deverá ser bem entendido que o número apresentado, corresponde ao somatório de todos os casos, estação por estação, onde foram registados níveis de precipitação e vento correspondentes à emissão de avisos”, reforça Victor Prior, Delegado Regional da Madeira do IPMA, minimizando assim o eventual alarme que os números pudessem suscitar. Evitou por isso alongar-se em explicações para tantos registos com nível de alerta, optando antes por realçar que “o grande número de postos de medição resulta das condições fisiográficas distintas, em particular da ilha da Madeira, onde no mesmo dia podem coexistir em simultâneo, situações de tempo relativamente ameno e tempo muito adverso”, dando o exemplo dos casos recentes ocorridos na Ribeira da Janela e no Porto da Cruz, freguesias que viveram situações dramáticas em Novembro de 2012 e de 2013, respectivamente, provocadas pela intensa precipitação quase circunscrita a estas localidades. Não obstante, Victor Prior admitiu que este trabalho de avaliação “é interessante, mas para quem não está dentro do assunto pode pensar que o 341 é um número ‘catastrófico’”, concretizou.