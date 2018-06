Faz falta “uma verdadeira Agência de Promoção para o investimento”

Medidas de redução de carga fiscal, de eliminação de custos adicionais, captação de investimento, melhoria de acessibilidades e maior sustentabilidade são factores fundamentais para o crescimento económico da Região, defendeu o gestor Sérgio Gonçalves, que coordenou o debate sobre Economia e Turismo.

O gestor madeirense que é também Vice-presidente da ACIF e da Associação de Promoção da Madeira, aproveitou a intervenção para tocar em vários constrangimentos que actualmente afectam a Região, mas também apontou diversas medidas para as ultrapassar “com o objectivo de contribuir para uma economia regional mais forte e sustentável”, sublinhou.

Desde logo alertou que “não podemos caminhar num sentido que nos conduza a um ponto de exaustão fiscal” considerando “imperativo repormos o diferencial fiscal”, começou por apontar, na abertura do último debate da I Convenção Estados Gerais do PS-M.

Reclamou depois que “a captação de investimento deve ser suportada por uma verdadeira agência de promoção para o investimento” que não se limite “a um mero compilar de deduções ou benefícios fiscais”, mas que tenha “um rosto e uma equipa competente capaz de promover a RAM a exemplo do que já acontece no sector do Turismo”. Ainda neste capítulo, os Vistos Gold levaram-no a questionar “por que motivo não pode a RAM invocar o seu estatuo insular e ultraperiférico para garantir e exigir uma redução semelhante”, referindo-se à rede de benefícios praticados em território continental.

“Temos de defender também, intransigentemente, o CINM em todas as suas vertentes e valências” e também criar “condições para que o Centro possa continuar a desenvolver-se e a evoluir. Não podemos permitir, de forma alguma, que um instrumento reconhecido pela União Europeia para nossa modernização, diversificação e internacionalização da nossa economia, possa ser posto em causa como, infelizmente, tem sido muitas vezes”. Lembrou que em causa está um instrumento com o objectivo de atrair investimento externo que em 2017 rendeu “200M de receita fiscal, quase 22% do total de receita fiscal da RAM”.

No sector da Energia desafiou a Região a “ser capaz de pensar estrategicamente apresentando uma solução de futuro que reduza a dependência do exterior”. Definiu como “meta exequível” 60 a 70 por cento de energia produzida por renováveis, concluindo que esta fasquia “tem de ser também um compromisso de um futuro GR”. Futuro que tem de ser sustentável e como tal “importa por isso garantir que a energia remanescente seja produzida com combustíveis fosseis mais limpos”, dando o exemplo do gás natural.

Nas acessibilidades “factor crítico de sucesso” que numa região insular é “determinante”, apontou diversos desafios no transporte aéreo. “A começar pelos cada vez mais frequentes condicionamentos do aeroporto da Madeira, sem que seja implementado qualquer plano de contingência”, criticou. Sobre o modelo de subsídio de mobilidade “deve ser revisto, podendo ser ajustado ou mesmo evoluído para um novo modelo que garanta, ao mesmo tempo, a salvaguarda do princípio constitucional da continuidade territorial e a disponibilização de tarifas mais baixas”, exigiu, porque também importa encontrar uma “solução menos onerosa para os cofres públicos”, complementou.

Citou ainda “o estrangulamento do Aeroporto de Lisboa” para alertar para o “deficit de oferta de lugares de avião face às camas disponibilizadas”. Classificou de “injustificável” não existirem slots no Aeroporto de Lisboa para voos adicionais para a RAM, por entender que as regiões autónomas “não podem ter o mesmo nível de tratamento na obtenção de slots que outras ligações para destinos internacionais. Tem de existir prioridade e, no limite, garantia de existência de slots”, afirmou. Feio o reparo, criticou a postura das autoridades regionais.

“A RAM e o seu Governo não podem, de forma alguma, olhar questões nacionais como se lhes fossem indiferentes” criticando-os de demitirem-se “de agir junto das entidades e decisores nacionais no sentido de defender os interesses da Região”. Dito isto, chamou a atenção para o plano estratégico dos aeroportos 2018-2022, que aponta para uma capacidade declarada do Aeroporto da Madeira de 3,1 milhões de passageiros e uma estimativa de 4 milhões de passageiros em 2022, concluindo que “há que acautelar” novos investimentos no nosso aeroporto “para que a situação de Lisboa não se repita na Madeira”, avisou.