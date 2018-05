Fátima Pinto melhor do que Laura Luís

O Sporting, da madeirense Fátima Pinto, venceu ontem a Taça de Portugal de futebol feminino, ao vencer o Sp. Braga, equipa que conta igualmente com uma jogador da Madeira, Laura Luís por 1-0.

Um triunfo numa época de sonho onde as leoas fizeram o ‘triplete’, já que tinham conquistado igualmente o campeonato e a supertaça nesta temporada.

Com ambas as madeirenses a titulares, a decisão da conquista da Taça apenas ficou resolvida após prolongamento e depois de o nulo no tempo regulamentar.

No primeiro tempo, o Sporting teve as melhores oportunidades no encontro, através de Diana Silva, logo aos 9 minutos, com a avançado do Sporting a não conseguir dar a melhor sequência a uma boa jogada pelo corredor esquerdo de Fátima Pinto, e Sharon Wojcik, aos 23, perante um Braga um pouco amorfo quer na definição do último passe quer na finalização.

No segundo tempo, as bracarenses foram melhores e estiveram mesmo bem perto de inaugurar o marcador. E a verdade é que o Braga veio a introduzir a bola dentro da baliza, aos 83 minutos, através de Francisca Cardoso, mas o golo foi invalidado depois do árbitro ter consultado o VAR, por pertença fora de jogo da jogadora.

O jogo foi então para prolongamento e aí o Sporting foi mais forte: Diana Silva desbloqueou o marcador com um belo golo fora de área aos 105 minutos, e a guardiã leonina, Patrícia Morais, segurou a vantagem do emblema de Alvalade com um par de grandes defesas, para desespero das minhotas, já na recta final da partida.

Refira-se, de resto, que esta é a segunda vitória consecutiva do Sporting na prova, que na época passada também venceu igualmente a formação do Sp. Braga na final.