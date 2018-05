Fátima Pinto e Laura Luís convocadas à selecção

As jogadoras madeirenses Fátima Pinto (Sporting) e Laura Luís (Braga) foram convocadas pelo seleccionador nacional de futebol feminino, Francisco Neto, para o duplo compromisso de Portugal para o grupo 6 de qualificação para o Campeonato do Mundo de França 2019.

As futebolistas madeirenses, que ainda no último domingo se defrontaram na final da Taça de Portugal, ganha pelo Sporting por 1-0, integram um lote de 20 jogadoras, dominado precisamente pela equipa leonina, que fornece dez atletas.

A selecção nacional defronta a Itália a 8 de Junho, no Estádio Artemio Franchi, em Florença, pelas 19h45, e a Roménia quatro dias depois, no Estádio Municipal de Botosani, em Suceava, pelas 18 horas.

Portugal ocupa actualmente o terceiro lugar do grupo, com quatro pontos, atrás da Itália, que lidera com 18 pontos, e da Bélgica, que é segunda com 10. N.G.