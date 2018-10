Farmácia do Hospital tem 37% da lista de artigos em falta

É um número que necessita de explicações, mas que não deixa de ser significativo só por si. 37% dos artigos/medicamentos do formulário da Farmácia Hospitalar do SESARAM estão com stock zero no armazém. Estão em causa perto de 900 artigos/medicamentos de um total que se aproxima dos 2.500.

É importante fazer notar que o facto de não haver disponibilidade dos medicamentos no armazém...