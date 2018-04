Fardo na costa inquieta Arco de São Jorge

A pacata freguesia do Arco de São Jorge, no Norte da ilha da Madeira, foi ontem abalada pelo aparecimento de um fardo suspeito que deu à costa e que hoje será analisado com maior detalhe pela Polícia Marítima.

Segundo apurou o DIÁRIO, o volume estranho com cerca de 100 quilos e que, pelo aspecto, terá passado muito tempo à deriva no mar, despertou a atenção da população que desde logo julgou tratar-se de algum fardo contendo cocaína ou outra substância estupefaciente e que tenha caído, acidental ou deliberadamente, de alguma embarcação.

A esquadra de Santana da Polícia de Segurança Pública foi alertada ontem, por volta da hora do almoço. Mobilizou desde logo uma equipa para examinar aquele estranho objecto que foi arrastado pelo mar até ao calhau, no litoral da freguesia do Arco de São Jorge.

O peso do volume impediu que o fardo fosse transportado para terra afim de poder ser analisado com maior detalhe, adensando mais ainda o mistério.

A rigidez do fardo obrigou a PSP a empenhar-se na perícia preliminar. Sabe-se que chegou a ser utilizada uma motosserra para abrir e ver o conteúdo, mas tal não foi possível.

Apesar de os resultados serem para já inconclusivos, tudo indica que se trata de um material de borracha que é utilizado a bordo das embarcações ou nos portos de abrigo para evitar danos nas manobras de aproximação e acostagem.

Contactado pelo DIÁRIO, Paulo Silva Ribeiro, comandante da Polícia Marítima, explicou que aparentemente será borracha prensada que é utilizada nos navio porta-contentores para imobilizar a mercadoria. Admite que o fardo possa ter caído ao mar devido às intempéries.

Silva Ribeiro recorda que no início deste ano, foram descobertos, no litoral Sul da ilha da Madeira, fardos semelhantes. As autoridades inicialmente suspeitaram que contivessem droga, a Polícia Judiciária chegou a investigar mas concluiu que não era mais do que lixo marítimo: borracha prensada a apodrecer.

“À partida será isso, pelas características tenho 99% de certeza de que se trata do mesmo”, referiu ao DIÁRIO o responsável pela autoridada marítima. O volume é semelhante e tem um cheiro nauseabundo derivado da decomposição da borracha no mar. As dúvidas serão dissipadas hoje pelos agentes da Polícia Marítima que vão se deslocar ao calhau do Arco de São Jorge.

Recorde-se que em inícios de Outubro de 2016, cerca de 50 quilos de cocaína deram à costa no Norte da ilha da Madeira, tendo na altura sido retirados por terra e por mar pela GNR. A ‘maré branca’ chegou, inclusive, à Deserta Grande, onde foram descobertos 1,3 quilos daquele estupefaciente que terá sido lançado ou perdido às águas do arquipélago por uma embarcação.