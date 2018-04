Fardo encontrado era borracha prensada

O Comandante da Zona Marítima da Madeira confirmou ao DIÁRIO que o fardo que deu à costa na freguesia do Arco de São Jorge, na passada terça-feira, já foi analisado pela Polícia Marítima. Trata-se de borracha prensada, que eventualmente terá caído de algum navio.

Silva Ribeiro afastou, assim, a hipótese de aquele volume estranho conter droga, salientando que o mesmo poderá ter caído ao mar devido às intempéries.

De referir que, tal como o DIÁRIO noticiou na edição impressa de ontem, o volume com cerca de 100 quilos descoberto no calhau do Arco de São Jorge despertou a atenção da população, que desde logo julgou tratar-se de algum fardo com cocaína ou outra substância estupefaciente.

A perícia preliminar efectuada pela PSP indicava que se tratava de borracha prensada utilizada nos navios porta-contentores para imobilizar a mercadoria. Uma tese que foi ontem confirmada pela Polícia Marítima no local. A.F.