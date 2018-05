Famílias vão poupar 200 euros/ano na factura da internet

A Região vai passar a dispor de uma nova ligação de telecomunicações com o continente. O compromisso do investimento estratégico para o desenvolvimento tecnológico será assumido, na próxima quinta-feira, 17 de Maio, com a assinatura do contrato entre o Governo Regional, através da Empresa de Electricidade da Madeira e a empresa ELLALINK.

A nova solução submarina vem colmatar as necessidades de conectividade futura da Madeira com o exterior, uma vez que as actuais ligações ficarão obsoletas a médio prazo, e vai permitir maior qualidade e rapidez nas comunicações.

O projecto vai beneficiar, sobretudo, os consumidores e a economia regional, permitindo que os preços desta interligação sejam equivalentes aos praticados a nível nacional, significando para as famílias madeirenses uma redução na factura da Internet em cerca de 200 euros anuais, segundo as previsões do Executivo.

De acordo com o vice-presidente do Governo “este é um investimento muito importante na área das telecomunicações, não só porque potencia o acesso à Internet e à circulação de dados, mas porque abre outras perspectivas de investimentos, em particular na área das novas tecnologias”.

Para além das mais-valias do ponto de vista económico, Pedro Calado realça que este investimento, na ordem dos 13,6 milhões de euros, vai também ter reflexos no bem-estar populacional, com o aumento no leque de serviços, a melhoria na qualidade e atenuando os efeitos negativos da insularidade. Recorda que este foi sempre um dossier prioritário para o Governo Regional, que nunca quis que a Região estivesse subordinada a terceiros, razão pela qual foi estudada e desenvolvida uma alternativa às soluções existentes que garanta a denominada quarta acessibilidade.

Na Região, o crescimento das ofertas de banda larga, o aumento da velocidade da Internet e ofertas em pacote, tem implicado um aumento da procura de capacidade no cabo submarino por parte dos operadores concorrentes que fornecem serviços.

Porém, os encargos suportados por esses operadores com os circuitos designados por ‘CAM RING’, têm um peso muito elevado na sua estrutura de custos. Este factor tem sido limitador da verdadeira concorrência no mercado regional de comunicações.

A implementação da nova ligação submarina, de acordo com Pedro Calado, vai também promover o estabelecimento das novas tendências no sector das telecomunicações, como os serviços 5G, que potenciarão a massificação da IoT (Internet-of-Things) e o desenvolvimento das “smart cities” e a futura criação de um ‘Data Center’.

Para além do sector privado, são igualmente relevantes as necessidades crescentes de largura de banda e acesso à Internet das instituições e organismos tutelados pelo Governo Regional, sobretudo a nível da Educação e da Saúde, que poderão aceder agora aos centros de competência nacionais/internacionais.

Com este investimento, a Região terá ao seu dispor um par de fibras ópticas, que ligará o Funchal a Lisboa numa distância total de 1.100 quilémetros. O sistema final terá uma capacidade total projectada de 18 Terabits por segundo.