Família da vítima pede pena máxima para Valter

Encontra-se agendada para 11 de Outubro, às 14h00, a leitura do acórdão do julgamento de Valter Moreno, o homicida confesso da ex-companheira, Ilídia Macedo, crime cometido na madrugada de 15 de Abril do ano passado, num apartamento na zona da Ajuda. A aplicação ou não da pena máxima de 25 anos de prisão ao arguido é a grande dúvida no desfecho deste caso, pois a condenação por...