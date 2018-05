Faltou sal e pimenta

Com o título e a subida de divisão no ‘bolso’, Costinha aproveitou para ‘rodar’ a equipa e dar oportunidade a jogadores menos utilizados na campanha vitoriosa do Nacional. A turma alvinegra deu 45 minutos de ‘avanço’ e já com os dois melhores marcadores em campo, até esteve perto de colocar uma cereja no topo do bolo, mas falhou na hora ‘enfeitar’ a já de si bonita festa final do regresso à I Liga!

Em manhã de jogo, que se disputou a uma hora pouco convencional, é caso para dizer que o Nacional acordou tarde e a más horas, tendo apenas colocado o Vitória em apuros já na segunda parte, e mesmo assim sem ocasiões flagrantes que justifiquem dizer que o empate é injusto. Pelo que fizeram os dois conjuntos, aceita-se perfeitamente este nulo, na Choupana.

No filme do jogo, o contexto em que este se apresentou acabou mesmo por ser determinante em todo o seu desenrolar. Duas equipas com os objectivos alcançados – o Vitória ‘B’ terminou num tranquilo 11º lugar – e com saldo amplamente positivo na temporada. O que a juntar às muitas alterações nos ‘onzes iniciais’, tornou este encontro, em alguns momentos, um pouco ‘sensaborão’.

Em síntese, podemos dizer que o Nacional provou ser melhor, mas apenas a espaços. As poucas rotinas notaram-se, sobretudo, na primeira parte, onde o conjunto de Vítor Campelos até esteve bem mais perto de inaugurar o marcador. Valeu Framelin, que por esse motivo foi a unidade em maior destaque nesta fase do jogo.

Na etapa complementar, a bola esteve quase sempre a rondar a área dos vitorianos, mas faltou esclarecimento e maior inspiração aos atacantes alvinegros. Vanilson pareceu perdido, Witi não fez esquecer o versátil Vitor Gonçalves e Edgar Abreu acusou a falta de ritmo numa posição onde Jota é dono e senhor. Ainda assim, foi dos seus pés que saiu a melhor ocasião do jogo, quando falhou um autêntico ‘penálti em movimento’ no interior da área. Teve o mérito de aparecer bem a finalizar.

Um jogo sem golos e cartões, mas no fim com muita festa para o campeão da II Liga!