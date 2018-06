Falta de tacógrafo isenta de multa até dois anos

Os veículos com mais de 3,5 toneladas que estavam obrigados a circular com tacógrafo a partir de 1 de Janeiro deste ano não podem ser multados pela PSP ou pela GNR. A culpa não é tanto do atraso em todo este processo, mas da falta de um software dos equipamentos digitais compatível com a realidade da Madeira.

As empresas de camionagem ou de transportes dispõem agora de um prazo mais alargado - até dois anos - para instalarem os respectivos equipamentos de controlo analógico ou digital nos veículos de transporte de passageiros e mercadorias. A aplicação de coimas fica, assim, adiada para 1 de Janeiro de 2020.

A primeira alteração ao Decreto Legislativo Regional n.º 3/2017/M, de 17 de Janeiro, que adapta à Madeira o Decreto-Lei n.º 169/2009, de 31 de Julho, que define o regime contra-ordenacional aplicável ao incumprimento das regras relativas à instalação e uso do tacógrafo estabelecidas no Regulamento (CEE) n.º 3821/85, do Conselho, de 20 de Dezembro, foi publicada em Diário da República na última sexta-feira e produz efeitos retroactivos.

A decisão surge na sequência da deliberação do conselho de governo datada de 1 de Março, e que propôs a suspensão do regime contra-ordenacional aplicável ao incumprimento das regras relativas à instalação e uso do tacógrafo, até que o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) proceda à adaptação, para a Madeira, da plataforma informática que permite a emissão de cartões tacográficos. O artigo respeitante ao adiamento da aplicação de coima pela falta de tacógrafo nos veículos foi depois aprovado na Assembleia Legislativa da Madeira, a 24 de Abril de 2018.

Tarde e mal

O problema da emissão de cartões tacográficos foi levantado pelo DIÁRIO a 29 de Dezembro de 2017, que noticiava que nem um terço da frota da Madeira tinha instalado o tacógrafo obrigatório, a dias da entrada em vigor da nova lei. Já na altura se levantava o problema da falta de cartões onde são gravados os dados dos tacógrafos digitais: ainda não tinham chegado à Região e o software apenas estava disponível para o território continental, impedindo que o equipamento funcionasse a 100% na Madeira.

Recorde-se que a lei que obriga os veículos com mais de 3,5 toneladas a terem tacógrafo entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2018, abrangendo todos os veículos de transporte de mercadorias e de passageiros com peso superior a 3,5 toneladas, excepto viaturas de socorro, de recolha de lixo, e transportes urbanos.

De acordo com os números do Governo Regional, está abrangido um universo de 1.154 veículos pesados na Madeira, sendo 724 de passageiros e 430 de mercadorias (40 dos quais de carga perigosa).