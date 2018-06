Faleceu jovem ferido em acidente na R. Brava

O jovem que ficou gravemente ferido na sequência de um acidente de viação ocorrido na madrugada do último sábado, junto ao quartel dos Bombeiros da Ribeira Brava, não resistiu aos ferimentos e acabou por falecer no Hospital Dr. Nélio Mendonça.

Ao que tudo indica, trata-se do rapaz que seguia no lugar do passageiro, um jovem de 21 anos residente naquele concelho.

João Sousa era piloto de karting e tinha começado a dar os primeiros passos no rali, como co-piloto, na rampa da Ribeira Brava. De acordo com fontes próximas da vítima, o mesmo estava a terminar os estudos no Continente e preparava-se agora para a época de exames.

Já o condutor, também residente na Ribeira Brava, teve alta hospitalar e encontra-se estável, em casa. Alegadamente já esteve envolvido noutros acidentes de viação tendo, inclusive, estado internado em estado muito grave.

Recorde-se que, tal como referido acima, este acidente de viação ocorreu na madrugada de sábado, na curva que antecede o quartel dos Bombeiros Voluntários da Ribeira Brava. O condutor perdeu o controlo do automóvel, por volta das 2 horas da manhã, e despistou-se, capotando de seguida. Os bombeiros da localidade estiveram a prestar socorro às vítimas, juntamente com a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR), transportando-as para o Hospital Dr. Nélio Mendonça, onde deram entrada com ferimentos graves.