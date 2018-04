É num registo informal que vários oradores vão falar sobre parentalidade, naquela que será a ‘1ª Conferência de Parentalidade: Pais à Maneira’, que se realiza no dia 12 de Maio, no Pestana Casino Park Hotel, no Funchal. A conferência organizada pelo DIÁRIO pretende desmitificar algumas questões ligadas à relação entre pais e filhos.

As problemáticas ligadas ao divórcio, às novas tecnologias, à relação entre irmãos e aos estudos são algumas das áreas a serem abordadas ao longo de um dia, tendo início às 9h30, com uma pausa para almoço às 12h40, sendo os trabalhos retomados às 14 horas. O evento prolonga-se até às 17h40, na sala Funchal. Quanto aos bilhetes, já se encontram à venda e têm também um carácter solidário (ver caixa).

Magda Gomes Dias é um dos nomes mais sonantes do painel de oradores. A autora do blog ‘Mum’s the boss’ já editou dois livros, que se tornaram bestsellers. ‘Parentalidade Positiva: moda, permissividade ou renovação’ é o nome da conferência que vai protagonizar. Madga Gomes Dias é também a fundadora da Escola da Parentalidade e da Educação Positivas e vem falar sobre a sua experiência na área, deixando dicas a pais e educadores para uma melhor relação com os filhos e alunos.

‘Os filhos são a melhor coisa do mundo... os dos outros’. A afirmação, em jeito de provocação, dá o mote para a sessão que terá como orador António Raminhos. O humorista, que ao longo dos anos tem protagonizado espectáculos que falam das suas três filhas, as Marias, vem falar da sua experiência enquanto pai. É de esperar, como habitual, o seu característico toque de humor.

Por sua vez, a sessão de Ana Manta, licenciada em Psicologia e Mestre em Desenvolvimento infantil, será dedicada à educação, sob o tema ‘Alunos Motivados, alunos felizes! Motivar os filhos para o estudo’. Assim, esperam-se técnicas e dicas para que os pais possam ajudar os seus filhos a alcançarem o sucesso nos estudos, tal como a blogger faz questão de ensinar nas suas plataformas digitais.

Quanto às tecnologias, saiba como ‘desligar’ para que os filhos se conectem às suas famílias e deixem de parte os ecrãs. Rosário Carmona e Costa será a responsável por proferir a palestra ‘iAgora? Desligar para conectar - as crianças, as famílias e os ecrãs’. A psicóloga clínica é especializada em Psicologia da Web e Cyberbullying, concedendo uma abordagem sobre o uso excessivo das tecnologias a esta conferência.

Uma outra temática que afecta as crianças e os jovens sem que, muitas vezes, os pais se apercebem, é o divórcio. A existência de uma coparentalidade positiva, após o processo de divórcio estará em foco, através da prelecção de Ana Varão. ‘E viveram pais para sempre: coparentalidade positiva no divórcio’ desta psicóloga, que é também mediadora familiar.

Ainda no campo familiar, a relação com os irmãos pode, muitas vezes, ser complicada, pelo que é conveniente saber como evitar conflitos. ‘Diversão sim, brigas não! Mediação de conflitos entre irmãos’, é o tema escolhido para a abordagem de Joana Zino, licenciada em Direito. A oradora exerce advocacia essencialmente na área Direito da Família e é mediadora familiar no Sistema Público de Mediação Familiar e Mediadora de Conflitos nos Julgados de Paz do Funchal e Câmara de Lobos.

Por fim, chegam-nos ‘Ideias na mesa, simplificar as escolhas dos nossos filhos’. A blogger, autora de ‘Nutrição em blogue’, vai deixar algumas dicas para que as crianças e jovens possam ter uma alimentação mais saudável.

A conferência é direccionada a pais, encarregados de educação e educadores em geral. No fundo, aqueles que lidam de perto com os mais jovens.

Bilhetes à venda e com cariz solidário

A 1ª Conferência de Parentalidade já tem os seus bilhetes à venda. Os interessados podem encontrá-los nas Lojas DIÁRIO, FNAC Madeira, balcão de informações Fórum Madeira, Lojas Flow, Tabacaria Silva & Gomes, Tabacaria Becas, Clube de vídeo Ribeira Brava, Casino da Madeira (na recepção sala de jogo) e online no site iniciativas.dnoticias.pt.

Os bilhetes têm um custo de 15 euros, sendo que os assinantes do DIÁRIO pagam 12,5 euros por bilhete individual. Quanto ao bilhete duplo, que dá direito a duas entradas, custa 25 euros.

Por cada bilhete vendido, o DIÁRIO vai entregar 1 euro à Associação de Paralisia Cerebral da Madeira, associando esta conferência a uma causa solidária.

Para mais informações, pode ser contactado o número 291 202 300 ou enviar um email para marketing@dnoticias.pt.