André Sales Caldeira, madeirense, piloto de linha aérea há vários anos, foi uma das personalidades convidadas pela comissão de Economia, Finanças e Turismo da Assembleia Legislativa da Madeira para se pronunciar sobre a operacionalidade do Aeroporto Cristiano Ronaldo. Defende, sobretudo, a instalação de equipamentos, já testados em vários aeroportos, para permitir informação mais precisa sobre as condições de vento. Só depois deverá ser estudada a passagem das limitações operacionais a recomendações.

O que deverá ser tido em conta para a operacionalidade do aeroporto?

É preciso ter em conta que as súbitas alterações de vento e de temperatura criam situações de risco para os aviões, tanto na aproximação como na descolagem. Nestas fases de voo, há riscos de perda de velocidade e na presença de fenómenos atmosféricos, como a turbulência, o risco é muito maior. Dado que hoje em dia existem meios técnicos para alertar para essas situações, acho que é importante que se considere isso para a Madeira. Esta questão dos limites de vento existe desde 1964, mas a tecnologia evoluiu e os próprios aviões também.

Esses limites não acompanharam a tecnologia?

Tanto os aviões antigos como os actuais, sofrem com a turbulência. O que estamos a falar é dos avisos de indicação de turbulência, nomeadamente ‘wind shear tanto na aproximação como na descolagem. Este aeroporto sofreu melhorias operacionais no que concerne à ampliação da pista que no entanto trouxeram novas situações, nomeadamente o facto de haver pilares na pista 23, o que provoca um efeito de bolha. Mesmo com todas as informações disponibilizadas actualmente, temos sempre um factor surpresa por vezes associado.Havendo meios técnicos como o sistema LIDAR - ‘Light Detection And Ranging’_ou o LLWAS - ‘Low-level windshear alert system’, poderiam ajudar a que tivéssemos uma melhor percepção durante a fase de aproximação e descolagem.

Um quadro de informações mais amplo?

Sim, sobretudo dar a intensidade da turbulência. Saber se é um cenário de turbulência ligeira, moderada ou severa. Defendo que está na altura de equipar este aeroporto para melhorar a operação.

Com tecnologia que já existe e está testada?

Sim, tecnologia já existente em vários aeroportos. Dou-lhe vários exemplos, Hong Kong, Tóquio Haneda , Frankfurt, Munique e vários nos EUA Permitiria aos pilotos estar mais alerta e acredito que as limitações poderiam passar a recomendações, mas tem que haver vontade de fazer isso.

Essa é a grande questão que se coloca, serem limites de vento indicativos ou obrigatórios?

A experiencia de alguns pilotos nossos conterrâneos que operam em muitos aeroportos mundiais, testemunham que este tipo de equipamento dá provas da sua eficiência operacional em prol da segurança de voo e trablham numa base recomendação. Aqui, na questão de passar os limites para recomendações, sem avaliar as actuais condições atmosféricas, as pessoas não se sentiriam totalmente seguras só com isso. Importante era ter este tipo de equipamentos para que os operadores se sentissem confiantes e seguras na operação. Por exemplo, em Hong Kong, um aeroporto que tem fenómenos muito semelhantes aos da Madeira, o controlo de tráfego aéreo consegue dar uma informação concisa ao piloto sobre as condições de vento a cada distância da pista.

Tecnologia que diminuiria substancialmente os riscos?

Não vou dizer que diminuiria o risco da operação na Madeira mas, como associamos o risco ao inesperado e à situação de surpresa, essa questão seria mitigada, com o auxilio deste tipo de equipamento. Para o contexto económico da Madeira poderia trazer significativas melhorias._Os operadores estariam muito mais confiantes e não teriam tanta penalização como costumam ter. Outra controvérsia é que os limites do vento estão, muitas vezes, abaixo dos limites operacionais do avião e só isso já agrava os custos operacionais das empresas.

Esta situação da Madeira não é comum?

Os aeroportos, normalmente, têm mínimos operacionais de tecto de nuvens e de visibilidade. Nunca se ouviu falar em ventos. Este é o único aeroporto que tem isso.

É importante estudar essa situação?

Dizemos, sempre, que os limites de vento vão ser estudados mas, infelizmente, em Portugal, fala-se em estudos mas nunca se encontra a solução. Chegamos a um ponto em que a conversa é sempre a mesma. Iniciam-se, depois são interrompidos, voltamos a falar quando acontecem as crises e continuamos neste impasse.

Com custos para as pessoas e para economia. Se há companhias que admitem deixar de voar para a Madeira é que alguma coisa está mal.

O facto de os limites serem obrigatórios também não é uma segurança para os pilotos, em relação às companhias?

O piloto não pode exceder os limites operacionais do aeroporto. No caso da Madeira. Mas há casos em que, mesmo com o vento fora dos limites, conseguem-se aproximações estabilizadas, mas o facto de se impor esta limitação já não permite aterrar.

O que impede que se passem os limites a recomendações?

Teme-se que, se passarmos as limitações a recomendações, haja empresas que arrisquem demais e se se houver um acidente, quem está à frente da entidade reguladora seja confrontado com isso. Pessoalmente não consigo entender essa questão.

Não poderiam ser as próprias companhias a pressionar os pilotos a arriscar?

A pressão comercial já existe para as companhias. Todo este sistema tecnológico que referi permitiria ter uma informação mais concisa e as empresas, em vez de arriscar e mandar os aviões, faziam uma gestão operacional mais segura. Mesmo que se fale em pressão comercial, a decisão final é sempre do comandante do voo.

O que recomenda a quem tem de tomar decisões?

Devem ser feitos estudos aerológicos, que se peça a colaboração do IPMA, do LNEC e outras entidades, para que a mudança para recomendações seja baseada em valores cientificamente comprovados. Não se pode fazer uma mudança dessas ao acaso.

Há empresas interessadas em colaborar?

Sim, posso dar como a exemplo a Finair, SAS e a easyJet, que operam em Hong Kong e deveriam ser ouvidas. Defendi, na audição na Assembleia, numa conversa muito positiva, que fossem ouvidas todas as companhias que operam na Madeira.

Não estaremos, também, perante uma questão política que vai atrasando as coisas?

O não querer aproveitar a tecnologia existente para investir na qualidade da operação, leva-nos a pensar isso.