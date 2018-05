Factura de água é mais cara no Funchal

Os funchalenses pagam uma factura de água mais elevada devido à falta de investimento da Câmara Municipal nas redes de água potável, uma infra-estrutura básica que está degradada e que apresenta perdas superiores a 60%. A denúncia partiu de Rubina Leal, vereadora do PSD naquela Autarquia.

“Temos uma Câmara SOS que apenas actua conforme os derrames vão acontecendo. Temos uma Câmara que aposta na política do remendo, e que ainda não percebeu que quem paga o desperdício de água são os consumidores finais”

Mais de 60% de água potável do concelho é perdida na rede, ou seja, por cada 100 litros de água que chega à casa dos munícipes, pelo menos 60 litros são perdidos na rede, explicou, sublinhando que é “urgente” a Autarquia intervir naquelas que são as infra-estruturas básicas de qualquer cidade.

“Só em Santo António existem pelo menos 16 derrames de água, algo que acontece um pouco por todo o concelho”, porque “esta Autarquia não se preocupa com as infra-estruturas fundamentais da Cidade, seja a rede de água, seja a rede viária. Ambas encontram-se num estado lastimável”

Neste sentido defende que a Câmara Municipal do Funchal deve inverter esta situação, voltando a investir nas redes de água potável, tal como era prática dos anteriores executivos autárquicos liderados pelo PSD, que anualmente investiam uma média de 19,3 milhões de euros.

“Desde 2013, com a entrada deste executivo, esse valor foi reduzido para 1/3 com efeitos graves no funcionamento da rede”, alertou, sublinhando que “quanto mais água se perde, mais água a CMF tem de adquirir, e mais cara chega à casa do consumidor doméstico e às empresas”. A.L.C.