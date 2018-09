“Esta matéria, face às vítimas que provocou, não pode ficar impune, em termos de todo o processo de averiguação do que ali se passou.” As palavras são de Paulo Cafôfo e referem-se à investigação do Ministério Público, sobre a árvore que caiu no Monte, em Agosto de 2017, matando 13 pessoas. Uma investigação com que a CMF e Paulo Cafôfo se dizem comprometidos, no sentido de que “a...