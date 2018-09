Um homem de 29 anos foi agredido na noite da passada quarta-feira no Bairro da Nazaré com uma arma branca. O indivíduo foi a um bar nas imediações da sua casa e acabou por levar uma facada no que aparentou ser um ajuste de contas. O socorro foi pedido pelas 22h10, tendo uma equipa da Cruz Vermelha Portuguesa transportado o ferido para o hospital.

Apesar de ter sido atingido na perna,...