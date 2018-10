O triatleta Fábio Vaz, do Clube de Atletismo do Funchal (CAF), obteve o 12.º lugar no seu grupo de idade (35-39 anos) em mais uma edição do IronMan 70.3 de Cascais, competição disputada no último domingo e que, na sua prova principal, contou com a participação de mais de dois milhares de concorrentes de todos os continentes.

Fábio Vaz teve uma boa prestação, tendo sido sempre muito...