Fabiano Mendonça foi titular na selecção sub-15

A selecção portuguesa de futebol sub-15, que contou com o madeirense Fabiano Mendonça no onze titular, venceu ontem a Costa Rica por 3-0, na segunda jornada da 15.ª edição do Torneio das Nações, depois de já ter goleado a Noruega na ronda inicial.

Em Arnoldstein, na Áustria, Vasco Sousa, aos 33 minutos, e Lucas Gomes, a ‘bisar’ aos 38 e aos 43, deram o triunfo à equipa das ‘quinas’, que chegou aos seis pontos na ‘poule’, depois do 6-0 à formação norueguesa. Nesta partida o jogador do CD Nacional actuou durante 67 minutos, tendo sido substituído por Afonso Soares.

Portugal encerra hoje a fase de grupos ao defrontar a Áustria, e onde luta por um lugar nas meias-finais.