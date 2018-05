F. Franco vai a jogo garante o presidente

O presidente da direcção do Clube Desportivo Francisco Franco revelou ontem ao DIÁRIO que a equipa de futsal vai participar na ‘final four’ da Taça da Madeira, que se realiza este fim-de-semana, no pavilhão da Francisco Franco, apesar dos jogadores e a equipa técnica terem garantido, através de abaixo-assinado, que “não vão comparecer para a realização dos jogos que lhe estão atribuídos”.

“Partimos em desvantagem em relação aos nossos adversários, uma posição que compete à AFM, ao serviço dos clubes evitar e, mais do que isso, corrigir, agindo em conformidade e ouvindo todos os agentes envolvidos nesta competição”, explicaram os jogadores e treinador.

Apesar de estar solidário com o grupo, o presidente da jovem colectividade tem, no entanto, uma opinião diferente. “A atitude da Associação não cabe na cabeça de ninguém mas vamos a jogo com os que estiverem, sob pena de sermos fortemente penalizados, o que não queremos”, garantiu Fernando Alves.

Recorde-se que a Francisco Franco reclama do facto da Associação de Futebol da Madeira ter alterado a data da fase final da competição, que chegou a estar marcada para o fim-de-semana de 26 e 27 de Maio, considerando que o organismo “ignorou todos os alertas, chamadas de atenção, pedidos, solicitações para que a final-four da Taça da Madeira de Futsal não se realizasse neste fim-de-semana”.

O treinador da equipa informou que só tem quatro jogadores disponíveis.