Extracção de inertes gera revolta no Faial

Alguns proprietários dos terrenos situados na margem da Ribeira da Fajã da Nogueira, mais conhecida pela Ribeira da Metade, na freguesia do Faial, acusam o Governo Regional de estar a extrair inertes da ribeira sem o devido consentimento.

Segundo um dos donos destes terrenos, que pediu para não ser identificado, há cerca de uma semana encontra-se uma máquina na ribeira a fazer a extracção de rocha sem a devida autorização dos proprietários.

A mesma fonte diz ter ido apurar responsabilidades, mas garantiu que a única resposta que obteve por parte do executivo madeirense foi que “o Governo não sabe onde andam os proprietários dos terrenos da ribeira e que por esse motivo não conseguiu falar com os mesmos, justificando ainda que como não tem dinheiro para fazer a limpeza da ribeira recorreu ao trabalho da empresa Tecnovia para troca de serviços (a Tecnovia retira a pedra e o Governo não paga nada)”. “Todos os proprietários que estão a ser expropriados questionam o que é que estão a fazer dentro da ribeira se a lei não permite tirar rocha”, disse. E acrescentou: “O Governo Regional diz que leva muitos anos para conseguir contactar todos os proprietários dos terrenos mas sabe a morada certa quando é para pagar o IMI”.

“Estamos a intervir para salvaguardar pessoas e bens”

Ao DIÁRIO, o Governo explicou que não tem conhecimento de nenhuma intervenção ao longo do leito da ribeira sem a devida autorização dos proprietários. Referiu, contudo, que “nos locais onde não for possível a intervenção os riscos são maiores e as pessoas terão que ter essa consciência”, salientando que “esta é uma questão de segurança pública e que em primeiro lugar está a segurança da população”.

“Estamos a intervir não para construir mas para salvaguardar pessoas e bens”, reforçou.