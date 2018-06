Expulsão ‘apressa’ desfecho

Na qualidade de favoritos, os juvenis do Marítimo fizeram valer-se do estatuto para levar de vencida a equipa do Câmara de Lobos, na final da Taça da Madeira. Perante um estádio lotado, na Ribeira Brava, para assistir a este jogo de decisão da futura geração do futebol, levaram a melhor os verde-rubros, que beneficiaram de uma expulsão a abrir a segunda parte para ‘cavar’ ainda mais diferenças perante os verde e amarelos.

O nervosismo foi a nuance que ditou os comandos do jogo nos primeiros minutos. Os jovens de ambos os conjuntos sentiram a pressão do momento e apenas com o passar do tempo conseguiram ‘explanar’ toda a sua qualidade.

Com ligeiro ascendente, a equipa de Tito confirmou credenciais e beneficiou da astúcia e velocidade de Henrique Araújo que, após bola em profundidade, ganhou a frente perante uma defesa ‘macia’ do Câmara de Lobos, tendo atirado a contar já na cara do desamparado Hugo. E depois do tento inaugural, surgiu lance idêntico, com os mesmos protagonistas e quase tirado a ‘fotocópia’, onde apenas o remate saiu à malha lateral.

O início do segundo tempo trouxe o momento do jogo. Aldora deixou a formação de Rui Oliveira a jogar com dez elementos, tendo a missão do Marítimo ficado bem mais facilitada!

A boa réplica apresentada pelo Câmara de Lobos ficou fortemente comprometida e foi, portanto, com naturalidade que se assistiu ao avolumar do resultado. O 2-0 só não permitiu aos maritimistas descansar porque, em seguida, Sousa deu nova ‘vida’ ao jogo após reduzir, no seguimento de um livre exímio de Tiago.

Mas a ‘machadada’ final no encontro surgiu em dose dupla, fruto da inspiração de Guilherme Nóbrega e Gonçalo Ferreira, ambos recém-entrados, e que em virtude da maior frescura aproveitaram com sapiência o cansaço natural de uma equipa a jogar em inferioridade numérica.