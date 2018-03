Exposição ‘Da Geografia aos Olhos’ possui “trabalhos inéditos”

‘Da Geografia dos Olhos’ é assim que se intitula a exposição, que será hoje inaugurada, pelas 18h30, na galeria do Cine-Teatro de Santo António. De acordo com Paulo Sérgio BEJu tratam-se de “trabalhos inéditos” elaborados apenas por mulheres, que poderão ser vistos até ao dia 27 de Maio.

“Foi proposto às artistas plásticas que fossem ver o espectáculo que está em cena da ATEF ‘Os Gladiadores’ e, a partir daí, criassem um objecto, uma fotografia, uma pintura ou uma escultura que fizesse referência à peça”, explicou o curador da exposição, acrescentando que esta está inserida no segundo projecto da ‘galeria a’, tendo o primeiro, elaborado por homens, ocorrido, no dia 30 de Novembro, aquando do aniversário da ATEF.

Paulo Sérgio BEJu disse que as artistas plásticas trabalharam de “uma forma muito veloz”, até porque a ideia era “criar em tempo recorde” este projecto, tendo em conta que passaram 20 dias desde a estreia de ‘Os Gladiadores’. “Esta é também uma forma de dar prolongar o espectáculo que, quando acaba, pode continuar no tempo de uma outra forma”, revelou, dizendo que foi distribuído às artistas plásticas um texto, tendo as suas criações partido de uma “informação que lhes foi pedida”.

A exposição, que coincide com o Dia Mundial do Teatro que se assinala hoje, visa divulgar os artistas regionais e transmitir a ideia de que todas as artes estabelecem um diálogo entre si. “O teatro ao ser efémero, porque acontece num determinado tempo, continua através das artes plásticas”, exemplificou, reforçando que outro dos objectivos da ‘mostra’, que é de entrada livre, é levar mais público aos teatros.S.S.G.