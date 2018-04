“Existe muito preconceito em relação ao movimento”

O palco do Teatro Municipal Baltazar Dias está este fim-de-semana reservado à dança. Entre hoje e amanhã, dia em que se assinala esta arte performativa a nível mundial, as cortinas vão abrir-se para diversos espectáculos de dança, workshop, performance, master classes e haverá ainda lugar para uma exposição alusiva a este tema.

Sofia Neuparth, directora do Centro em Movimento (C.E.M), é uma das performers. A investigadora acredita que existe ainda muito preconceito em relação ao que é o movimento e apela ao movimento, não só nesta data comemorativa, mas sempre.

“Dias mundiais poderiam ser todos os dias. Mas sabem porque é que eu danço? Porque posso. Não é porque consigo e sou muito boa, é porque eventualmente não proíbo o movimento de passar”, explicou a bailaria que desde a passada segunda-feira tem estado na Madeira em contacto com a população, promovendo encontros para “escutar o que a ilha tem para contar”.

“O Dia Mundial da Dança é apenas a cereja no topo do bolo”, acrescentou a artista, explicando que qualquer um pode encontrar um movimento em si se não se puser atrás da cortina da desconfiança. “Quem pode que se mova por favor”, apelou a investigadora que sobe amanhã ao palco com as master classes e o espectáculo ‘Sopro’.

Dança no Teatro a partir de hoje

‘Dias de Mim’ dá o mote para estas comemorações, às 10 horas, de hoje. Este workshop, cuja entrada tem um custo de 5 euros, é dirigido a pais e filhos e tem por objectivo estabelecer relações e acompanhar o desenvolvimento motor e da criação de uma autonomia confiante.

Aqui, conforme explica a organização, são trabalhados sons, ritmos, o silêncio, a sincronia e a capacidade de estar sozinho sendo autónomo, assim como várias qualidades de movimentos a partir do toque.

Às 18 horas terá lugar uma performance do grupo ‘The Green Man’ que desafia o público, através de uma personagem que se confunde com o próprio espaço, da criação e interpretação de Peter Michael Dietz, com fotografia de Filipe Lopes-Play Bleu.

O dia termina com o concerto ‘Away’, de Bruno de Azevedo, que integra a imagem composta por Play Bleu (designer, fotógrafo, videasta).

Já amanhã, pelas 10 horas, têm início as master classes, primeiro com ‘Corpo Dinâmico’, orientada por Peter Michael Dietz, seguindo-se, pelas 11h15, ‘Vertical’ com Sofia Neuparth e, por fim, às 12h30 será a vez de ‘Escrita-Baile’ orientada por Margarida Agostinho. Entre as 15 e as 18 horas estará também patente a exposição ‘Play Bleu’ e para terminar as cortinas fecham-se às 21 horas depois de subir ao palco o espectáculo ‘Sopro’, de Sofia Neuparth. As entradas para este espectáculo custam seis euros.