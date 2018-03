Exercício para oncológicos deixou de ser um mito

A prática de exercício físico começa a fazer parte da vida de muitas pessoas, que mostram preocupação com o seu bem-estar, contudo, esta ainda é entendida como prejudicial para quem sofra de algum tipo de doença oncológica.

Após anos de investigação científica surgem agora vários estudos que alertam para a possibilidade do exercício evitar, atenuar ou reverter os efeitos secundários dos tratamentos, ajudando o organismo a lutar contra o cancro.

De acordo com o professor de Educação Física, Afonso Franco, os efeitos dos tratamentos convencionais, criados para destruir células doentes, provocam fadiga extrema, criando a sensação de cansaço constante e alterações na sensibilidade e funções motoras dos nervos periféricos, “desorientando o sistema imunitário” e podendo atacar as próprias células saudáveis.

Em suma, podemos afirmar que, como efeito secundário, estes tratamentos desencadeiam um estado de inflamação generalizada no corpo do paciente.

Por outro lado, indica Afonso Franco, o nosso corpo tem uma capacidade natural de lutar contra o cancro através de várias substâncias produzidas pelas nossas células, como o Factor de Necrose Tumoral alfa (TNF-a), as células NK (glóbulos brancos especializados no combate às células cancerígenas), entre outras.

Para o aparecimento de um cancro presume-se que intervenham muitos factores, alguns do próprio doente e outros externos. Dos factores externos, vários poderão estar relacionados com o estilo de vida stressante, da sobrecarga às nossas defesas naturais e de constante inflamação sistémica.

Desmistificar

“Há todo um contexto em que se sabe que isto tem vantagens, mas depois como há pouca gente que sabe aconselhar, acaba por ser um mito a questão do não querer mexer para não estragar ainda mais”, lamentou Afonso Franco, considerando que foi criado um mito em torno do exercício físico nos doentes oncológicos.

Ainda segundo o também ‘Personal Trainer’, “esta é uma área pouco tocada, embora já existam estudos científicos que comprovam os benefícios do exercício físico, bem feito, condicionado ao tipo de cancro, pois para cada tipo de doença é necessário adaptar o treino, mediante o tipo de tratamento que está a ser feito”, assegura, frisando que “há medo em ambas as partes”, nomeadamente, entre médico e paciente.

A título de exemplo, “para quem tem cancro da mama, uma das formas de tratamento é retirar-lhes os gânglios linfáticos e o corpo perde a capacidade de filtral linfa”, ou seja, “esses doentes terão de ter uma componente de exercício diferenciada para a parte superior do corpo do que uma pessoa que tenha uma lesão na próstata”.

“É preciso tirar o medo e dar esperança às pessoas, porque esta questão do exercício não é só fazer com que as pessoas fiquem com o corpo ‘fit’, é dar-lhes simplesmente qualidade de vida. Uma pessoa, ao ser diagnosticada com cancro, é castrada da sua própria liberdade, então começa a perder força e a ter menos resistência. Existe esperança e há maneira de ajudar”, destacou, explicando de forma sucinta que “ao fazermos trabalho muscular diminuímos em grande parte a resistência à insulina e isso fortalece o sistema imunitário”.