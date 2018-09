Manuel Ramos ‘Janota’, António Gaspar, Eduardo Castro, Noémio e Cristiano Ronaldo. São estes os cinco nomeados para o lugar de médio-esquerdo na Equipa do Século da AFM, que será conhecida na Gala desta sexta-feira, no Centro de Congressos do Casino da Madeira.

‘Janota’ era goleador e tecnicista. Os números com a camisola do Marítimo ilustram o talento: 246 golos em 263 jogos! Foi...