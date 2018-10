Ex-líder da JSD vai outra vez a julgamento

O Tribunal da Relação de Lisboa concluiu, na passada terça-feira, que o antigo líder da JSD e ex-deputado independente José Pedro Pereira foi mal absolvido pelo tribunal do Funchal no processo em que era acusado de ter burlado o empresário madeirense José Luís da Paixão com um negócio de uma loja e mandou repetir o julgamento.

O acórdão assinado pelos juízes desembargadores Cid Geraldo,...