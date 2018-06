Ex-bancário ouve sentença a 4 de Julho

Está agendada para 4 de Julho a leitura do acórdão do julgamento do ex-bancário do Banif que é acusado do desvio de 647 mil euros das caixas multibanco instaladas na sede da instituição na Rua João Tavira. A divulgação da decisão judicial esteve inicialmente marcada para ontem, mas o colectivo de juízes presidido por Filipe Câmara comunicou uma alteração dos factos que constam da acusação, considerando que de nalgumas máquinas multibanco o arguido Luís Carlos subtraiu ele próprio dinheiro e noutras teve uma intervenção indirecta, pois as caixas de recarga de notas eram manuseadas por profissionais de segurança privada. O tribunal também procedeu a uma reconfiguração dos crimes. Em vez do crime de furto qualificado que constava da acusação, passa a responder por abuso de confiança qualificado. Entretanto, mantém-se a acusação dos crimes de falsidade informática e subtracção de documento. Os crimes foram alegadamente praticados entre Julho de 2006 e Outubro de 2013 e Luís Carlos, de 60 anos, foi despedido pelo Banif na sequência de processo interno. M. F. L.