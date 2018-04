Evento solidário em nome do ‘guerreiro’ Tiago

É já amanhã, no Fórum Machico, que se vai realizar um espectáculo solidário, que tem como objectivo a angariação de fundos para ajudar a família de Tiago, um jovem de 16 anos que sofre de tetraparesia, após ter sofrido uma lesão vertebro-medular.

O acidente ocorreu no Verão passado, tendo o jovem sofrido, de acordo com uma das professoras que faz parte da organização, duas paragens cárdio- respiratórias e ficou em estado de coma, após um trágico mergulho na praia.

Há poucas semanas, o jovem foi admitido no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão, em Lisboa, local onde está a trabalhar arduamente para amenizar as sequelas deixadas por este episódio infeliz.

Tiago encontra-se acompanhado pelo pai e poderá ter de ficar no continente durante um período que pode chegar aos seis meses. Porém, por razões financeiras, a mãe e a irmã tiveram de ficar na Madeira, não podendo estar ao seu lado, de forma permanente, durante esta ‘batalha’ que afectou toda a família.

A angariação de fundos é destinada aos pais de Tiago, que poderão usar as verbas “naquilo que acharem necessário, seja numa cama adequada ou numa cadeira de rodas”, explicou uma professora ao DIÁRIO.

O espectáculo solidário conta com duas sessões. A primeira tem início às 17 horas e a segunda às 19 horas do mesmo dia. Com música, dança e teatro, os colegas do adolescente, que frequentam a Escola Básica e Secundária de Machico, vão dar vida a este evento, que conta também com a presença especial da cantora Vânia Fernandes e do Coro Infantil do Conservatório-Escola Profissional das Artes da Madeira – Eng. Luiz Peter Clode.

Os ingressos têm um valor de cinco euros para o público em geral, sendo que os estudantes pagam três euros por entrada.