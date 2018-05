Dia do Empresário bate recorde

Começou no Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e cresceu com a vinda do Primeiro-ministro, António Costa, a 17.ª edição do Dia do Empresário Madeirense, que este ano regista um recorde de participações. Mais de mil pessoas vão estar presentes hoje no programa da tarde no Centro de Congressos da Madeira e metade destas vão partilhar o jantar com o convidado especial no Pestana Casino Park, onde este vai discursar. Cristina Pedra está visivelmente satisfeita e descarta partidarismos. “Esta é a primeira vez que temos o Primeiro-Ministro no Dia do Empresário e congratulamo-nos, obviamente, com o facto de ser o líder do executivo nacional a estar cá”. Além de António Costa, também a ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vai participar na cerimónia na parte da tarde, na conferência.

Nunca na história do Dia do Empresário houve uma afluência tão grande. A organização desta edição de 2018 foi a mesma, garante a presidente da direcção da Associação do Comércio e Indústria do Funchal - Câmara do Comercio e Indústria da Madeira (ACIF-CCIM). O convite ao Primeiro-ministro já tinha sido endereçado no ano passado, não foi na altura oportuno, assim como também o Presidente da República já foi contactado neste sentido, revelou. “Não foi a primeira vez que se dirigiu um convite às estâncias máximas”.

O Dia do Empresário Madeirense é celebrado sempre no dia 21 de Maio, excepto quando coincide com o fim-de-semana e o primeiro convite é sempre endereçado ao Presidente do Governo Regional, contou Cristina Pedra, confirmando que o líder do executivo madeirense tem aceitado sempre tomar parte na celebração. A partir daí, outros são endereçados a outras figuras destacadas a nível nacional, entre governantes e empresários.

A vinda de António Costa às Madeira para o Dia do Empresário no entanto foi primeiro confirmada pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Paulo Cafôfo, ainda nem Cristina Pedra nem Miguel Albuquerque tinham conhecimento desta deslocação. A líder da ACIF garante que as questões partidárias estão completamente à margem destas celebrações: “Não há questões partidárias. A ACIF é apartidária. O único motivo e a única razão de ser da ACIF é a comunidade empresarial (...). É-nos completamente indiferente e estamos à margem de toda e qualquer questão partidária, seja ela qual for”, assegurou, garantindo que o convite feito ao Primeiro-ministro foi em Janeiro e através dos meios habituais e que só foi confirmada pela sua estrutura quando o gabinete do Primeiro-ministro lhe deu conta da vinda. “O nosso contacto tem sido sempre formal, institucional dirigido ao gabinete do Primeiro-ministro ou ao gabinete dos ministros em concreto, assim como à presidência directamente e nunca por terceiras pessoas ou terceiras partes”, garantiu. “Acredito que haja relações preferenciais entre as diversas pessoas, mas isso ultrapassa-nos completamente”.

‘A Economia sem Fronteiras’ é o tema do debate deste ano. O programa começa às 14h30 com a sessão de abertura, onde vai discursar Miguel Albuquerque.

A homenagem ao empresário está prevista para as 15h30 e vai distinguir José Alberto Caires, José Barreto e António Pestana. Será seguida da intervenção da Ministra do Mar e do Representante da República para a Região Autónoma da Madeira, Ireneu Barreto.

O debate começa às 16h30. Vão discutir a ‘Economia sem Fronteiras’ o administrador executivo do Millennium BCP, Rui Manuel Teixeira; a partner da PwC Rosa Areias; a estilista madeirense Fátima Lopes; e o presidente do conselho de administração da Douro Azul, Mário Ferreira. O debate será moderado pelos jornalistas Júlio Magalhães e Cesário Camacho.

Vários empresários do continente estão na Madeira a participar no evento, alguns deles conjugaram a vida ao Dia do Empresário com a participação ontem no Torneio de Golf integrado nos 600 anos.