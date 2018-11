Prosseguiu ontem a 21.ª edição do Open Internacional de Bridge da Madeira, que está a decorrer no Hotel Vidamar, onde 414 jogadores tentam a melhor classificação no torneio de pares, que chega hoje ao fim.

Entre os participantes está Francisco Gonçalves, director geral do Centro de Bridge de Lisboa, o maior clube do país nesta modalidade. “Jogo desde miúdo, algo que vem dos meus...