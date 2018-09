Europeu foi o primeiro de ‘ricos’ eventos

Chegou ontem ao fim o Campeonato da Europa de Pólo Aquático feminino de sub-19, com vitória da Espanha, que bateu na final a Rússia, por 12-8 - Portugal ficou no 14.º lugar num torneio com 16 equipas.

O evento teve lugar no Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, infra-estrutura muito elogiada ao longo da semana de competição, mormente pelos responsáveis da Liga Europeia de Natação,...