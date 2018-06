Europeu de pólo aquático teve sorteio final

O primeiro campeonato da Europa de Pólo aquático, a realiza-se na Madeira, teve ontem mais um momento importante, com a realização do sorteio final da competição, destinado ao escalão de sub-19 feminino.

O evento que terá como palco o Complexo de Piscinas Olímpicas do Funchal, entre 8 a 16 de Setembro, conheceu o sorteio da fase de grupos da competição, com a selecção portuguesa a integrar o grupo C com Alemanha, França e Holanda.

“França e Alemanha são dois adversários directos com quem vamos discutir uma melhor classificação no grupo. Temos todos que ter consciência que não vai ser fácil. As ambições deles serão certamente similares às nossas, mas esta presença no Europeu, onde somos anfitriões, aumenta o grau de exigência, mas acima de tudo, estando em casa, temos de ser mais capazes”, adiantou no final do sorteio Miguel Pires, seleccionador nacional feminino.

Nos restantes grupos, Espanha, Itália, Bulgária e República Checa ficaram agrupadas no Grupo A, Hungria, Inglaterra, Israel e Eslováquia no Grupo B e Grécia, Rússia, Roménia e Turquia, no grupo D.

Depois da Madeira ter já acolhido grandes eventos internacionais de natação pura, bem como de águas abertas, chegou a vez da Região estrear-se como palco de um Campeonato da Europa em pólo aquático, uma aposta que poderá vir a ser importante no regresso da modalidade ao desporto regional, depois de afastado na última década.