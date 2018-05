Euromilhões vai para...

Ontem realizou-se o sorteio do Euromilhões, com o qual sonham milhões de apostadores. Sporting e Benfica também aspiram a receber milhões, que garantem todas as épocas mas que na nova temporada poderão ser muitos ou poucos consoante aquilo que fizerem esta noite.

Porque Portugal fechou a presente temporada futebolística no sétimo lugar do ‘ranking’ da UEFA, ficando impossibilitado de ter novamente três equipas na Liga dos Campeões, cenário certo para as próximas duas temporadas, e sabendo-se que o FC Porto já garantiu uma vaga na Champions, seja ou não campeão, o dérbi desta noite é de vital importância para os dois clubes.

O terceiro lugar não chega, encontrando-se neste momento o Sporting numa posição mais favorável para terminar com vice-campeão, pois basta-lhe um nulo para se manter à frente do rival. No entanto, é preciso ter em conta que o Sporting de Braga ainda não desistiu do sonho de chegar ao segundo lugar, pelo que o empate poderá ser um mal menor para já, desde que os leões vençam na última jornada, nos Barreiros, o Marítimo, o que não se afigura fácil.

Já ao Benfica só interessa a vitória, que arruma logo a questão de quem vai à Liga dos Campeões em 2018/19, pois ficará com vantagem sobre o Sporting e já a tem sobre os bracarenses.

Porque há muito em jogo, a Polícia de Segurança Públicaconsiderou que o dérbi, deverá ser assistido por cerca de 49.500 espectadores no estádio, é de “risco elevado”.

Em conferência de imprensa, o subintendente da PSP Pedro Pinho avançou que o planeamento feito para este evento “foi pensado naquilo que já se fez e projectando para o que virá a ser”, garantindo que “tudo foi tido em conta”, desde as “declarações dos agentes desportivos” ao facto de se tratar de um jogo que pode dar o segundo lugar a uma das equipas.

O controlo junto ao Estádio José de Alvalade será apertado, tal como o jogo, entrando o Sporting com algum favoritismo, por jogar em casa e por estar em melhor momento que o Benfica.