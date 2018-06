Etnográfico mostra artefactos em palmito

É já amanhã que será inaugurada no átrio do Museu Etnográfico da Madeira (MEM), a nova exposição temporária do projecto ‘Acesso às Colecções em Reserva’ que será dedicada aos artefactos em palmito.

O MEM recorda que “desde os primórdios da humanidade, o homem soube aproveitar sabiamente os meios que a natureza colocava ao seu dispor. O artesanato em palmito (folhas de palmeira) é um exemplo do aproveitamento inteligente de um recurso natural para a confecção de objectos utilitários”.

A verdade é que com esta matéria-prima concebem-se vários tipos de chapéus, carteiras, cintos e forros para copos e garrafas. “Esta actividade possui uma longa tradição na nossa Região, em especial na Ilha do Porto Santo, decorrente do grande número de palmeiras ali existentes, devido às condições naturais favoráveis para o desenvolvimento daquela planta: um clima tropical, com terrenos áridos”.

Com esta exposição o MEM pretende assim dar a conhecer os artesãos e os processos de confecção dos artefactos em palmito, com destaque para os chapéus confeccionados pelas artesãs Maria Otília Melim e Salomé Melim, residentes no sítio da Serra de Fora, Porto Santo.

“Actualmente são poucos os artesãos que se dedicam a esta arte. Outrora, devido à grande procura destes artefactos quase todas as famílias deste sítio dedicavam-se à confecção destes acessórios. As artesãs começaram a trabalhar neste ofício com sete anos de idade, tendo aprendido esta arte no seio familiar”, referem.

Nesta exposição são ainda abordados os palmitos do Domingo de Ramos, tradição perpetuada pelos Irmãos da Confraria do Santíssimo Sacramento da Ponta do Pargo. “Há mais de 30 anos que se juntam, anualmente, nos três ou quatro dias que antecedem o Domingo de Ramos para confeccionarem os tradicionais palmitos, que vão ornamentar a igreja para a bênção”, recorda o MEM.

As folhas de palmeira eram também usadas para a confeção de pequenas vassouras de palma, com cabo de urze, para varrer a cinza das lareiras, os restos de farinha nos moinhos de água e os balcões e cochos das antigas vendas (mercearias).

A mostra ficará patente no MEM até 8 de Dezembro do corrente ano.