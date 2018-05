Concretizar e recordar momentos felizes é o dom que Cátia Bettencourt e Sílvia da Conceição possuem e que depositaram na empresa Happy Moments, com espaço físico no Caminho do Amparo.

São três as vertentes que as sócias-gerentes se dedicam: moldes de barrigas de grávidas e de mãos e pés de recém-nascidos, sessões de fotografia e decoração/organização de eventos.

Tudo começou quando Cátia decidiu fazer moldes de barrigas de grávidas sozinha, por mera brincadeira, há cerca de oito anos. Na altura, estes trabalhos não passavam de um hobby, mas a procura por este tipo de serviço foi crescendo de tal forma, que houve a necessidade e vontade para tornar este tipo de actividade em algo mais sério. “Primeiro, comecei a fazer modelos para familiares e amigos e depois comecei a ver que muitas pessoas ‘de fora’ estavam interessadas neste serviço. Foi a partir daí que decidir tornar este hobby em algo mais sério”.

Ainda antes de ser mãe, Cátia assume que sempre teve “aquele carisma pela parte da gravidez e até mesmo com os bebés” e queria que as pessoas ficassem com algo que daqui a uns anos vissem e guardassem com muito carinho. “Queria que as mães se lembrassem das primeiras experiências da maternidade de uma forma criativa e feliz”, algo que se “concretizou com os moldes, quer de barrigas, quer de mãos e pezinhos em 3D”.

30 semanas de gravidez

Normalmente, Cátia aconselha que as grávidas façam o molde da barriga a partir das 30 semanas, o que equivale mais ou menos a sete meses, “porque é numa altura em que a barriguinha está maior, mas não está demasiado grande”.

No espaço físico da Happy Moments há uma sala específica para o trabalho com os moldes, sendo que a grávida deve trazer uma sutiã com uma boa copa para o molde ficar bem elaborado. No entanto, a empresária frisa que “há quem faça moldes sem sutiã, que também fica lindíssimo e acaba por ser uma recordação mais íntima”.

Após a concretização do molde com um produto tóxico, é iniciado o tratamento do produto com gesso ou com a fibra de vidro. No que toca à decoração dos moldes, as “mamãs já chegam cá com uma ideia estruturada daquilo que querem”. Um molde da barriga em gesso, incluindo o tratamento e cor base, custa 60 euros, sendo que o valor da decoração acresce consoante aquilo que os pais quiserem acrescentar.

Em relação aos moldes das mãos e pés de bebés até os dois anos, cada um custa 15 euros e podem ser colocados numa tela personalizada com os dados de nascimento ou numa moldura. “Notamos que os pais, homens, estão cada vez mais presentes nestes momentos, algo que não era comum até há uns anos. Hoje em dia, sinto uma satisfação bastante grande quando a mãe vem acompanhada pelo pai. É muito bonito de se ver”.

Sessões de fotografia

Ao fazer o molde da barriga da grávida, muitas vezes o cliente opta por ficar com o registo e é aí que entra Sílvia, a ‘mestre’ da fotografia, que os leva para o estúdio da Happy Moments. Ao conversar com a grávida, a profissional marca uma sessão de gravidez, de família ou de recém-nascido, consoante aquilo que o casal quiser. As sessões também podem ser feitas em casa ou noutros espaços à escolha do cliente. “Em relação às sessões de recém-nascidos, aconselhamos que sejam feitas entre os 10 e 15 dias de vida, que é quando conseguimos trabalhar melhor com os bebés”.

Entre os factores que distingue esta empresa da concorrência, Cátia é breve na resposta: “Este é o único espaço na ilha da Madeira a fazer moldes de grávidas como de mãos e pés de recém-nascidos e que também faz decoração de eventos ao mesmo tempo e sessões de fotografias”, afirma.