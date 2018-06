ETAR da Ponta de Sol em fase de auditoria

Já está a ser feita a auditoria à Estação de Tratamento de Águas Residuais da Ponta do Sol. A equipa que começou a limpeza das infra-estruturas, desde os canais de entrada a todas as fases do processo que têm resíduos acumulados ao longo dos sete anos em que a ETAR esteve fechada, já pôs mãos à obra, contratada pela Câmara Municipal da Ponta do Sol.

Segundo o que o DIÁRIO apurou, os níveis de resíduos sólidos que se acumularam, ao longo dos sete anos em que a ETAR esteve inoperacional, foram muito elevados. As máquinas desligadas desta infra-estrutura forçaram a água a transbordar para fora dos depósitos de sólidos e, a partir dali, a correr livremente para o mar, sem qualquer filtragem. Entre estes resíduos incluem-se materiais mais leves, como plásticos (sacos e não só), mas também pensos higiénicos etoalhitas de bebé. Todos esses materiais terão chegado ao mar a Este do Cais da Ponta do Sol durante os últimos anos, causando graves situações de poluição.

Segundo a equipa técnica no local, o processo de tratamento não existia naquela infra-estutura. “Nenhuma fase de tratamento está operacional”, a Estação estava desligada, explicam ao DIÁRIO.

Ao longo do tempo, “a maquinaria foi desligada e desde então, foi sistematicamente removido equipamento fundamental”, num espaço que funcionava muito bem, garantem, tendo por base o testeminho de uma das técnicas que ali fez o seu estágio curricular em 2006.

“Temos uma instalação das melhores que já vi na Madeira”, diz. “A única falha foi terem posto os tanques de arrefecimento na rua, quando havia ainda muito espaço dentro do túnel”. E mesmo que tenha sido apontada a queda de pedras como a principal culpada pela inoperacionalidade da ETAR, a verdade é que “podia ter funcionado sempre”, garante a técnica.

Águas serão analisadas

Segundo Célia Pessegueiro, presidente da autarquia, a partir de agora, a empresa contratada vai, “numa primeira fase, retirar todos os resíduos acumulados na ETAR. Na segunda, vai fazer uma auditoria para aferir o que é que efetivamente falta e o que é preciso para pôr a estrutura a funcionar” minimamente.

“A auditoria é muito exaustiva, mas temos esperança de ter a funcionar pelo menos o tratamento preliminar das águas dentro de dois meses”, completou Célia Pessegueiro.

Nos próximos dias, será feita, garantiu a presidente da Câmara, “a recolha microbiológica de águas para análise, até porque está prevista nesta fase da auditoria”.

Quanto ao tratamento preliminar atrás referido, a empresa verificou que o mesmo não estava a ser feito e, pelo aspecto das máquinas, há muito tempo. Nessa fase, aquela que acontece logo à entrada das águas, são separados os sólidos grosseiros. Ora, como na ETAR da Ponta do Sol a grade não está mecanizada por faltar o material essencial para que possa trabalhar, “vai ter de ser um processo manual de desarenamento, o processo de tirar os sólidos do fundo do depósito, o que vai demorar alguns dias”, explicou a responsável pela equipa.

“O nosso propósito é colocar a ETAR a trabalhar e informar a Câmara do que terá de ser feito para pôr em funcionamento pelo menos o tratamento preliminar e depois o primário e o secundário”, referiu ainda ao DIÁRIO. “Vamos apresentar as várias soluções possíveis para as diversas fases”.