Estrada “não autorizada” gera indignação

Egídio Branco, proprietário de um terreno no sítio do Jangão, no Lombo da Casada, na Ponta do Sol, acusa a autarquia local de ter feito obras nesta propriedade privada sem a sua autorização.

Isto porque, segundo a mesma fonte, há cerca de três meses a Câmara Municipal da Ponta do Sol construiu uma estrada para os moradores daquele sítio mas, no entanto, ter-se-á apoderado do seu terreno sem prestar qualquer esclarecimento.

Egídio Branco mostrou-se indignado com esta situação, referindo que, apesar dos pais terem falecido, agora o terreno pertence a herdeiros. Por este motivo, afirmou não compreender como é que foi construída uma estrada na sua propriedade sem que tivesse sido informado, lamentando tal atitude por parte da autarquia.

O responsável disse ainda que já tentou entrar em contacto com a Câmara mas que, até agora, “estão sempre a adiar as reuniões e nada fazem”.

Ao DIÁRIO a Câmara Municipal da Ponta do Sol garantiu não ter conhecimento deste caso. A.F.