“Estes lugares têm as melhores vibrações”

Estamos já em contagem decrescente para o grande dia. A segunda edição da Tendershore acontece já este sábado, no Complexo Balnear do Lido, dando as boas-vindas ao Verão com um sofisticado toque electrónico e trazendo até à Região uma artista de gabarito internacional: Laura Jones. A matiné decorre entre as 19 e as 2 horas, estando o preço de entrada tabelado nos 10 euros.

À conversa com o DIÁRIO, a artista britânica mostra-se radiante por estrear-se em solo madeirense, sentindo-se uma “privilegiada” pela escolha que recaiu em si para ser cabeça-de-cartaz deste evento que é cada vez mais um cartão-de-visita à música alternativa na Região.

Esta é a sua primeira vez na Madeira. Como mede as suas expectativas?

Sim, será a minha primeira vez na Madeira, quer para visitar, quer para actuar. Parece uma ilha muito bonita e estou animada. Eu adoro experimentar novos sítios deste Mundo ‘louco’ em que vivemos, especialmente aqueles ricos em cultura, que é uma das muitas vantagens de fazer o que faço. Eu não tenho muitas expectativas e deixo a magia do lugar surpreender-me.

Já viu a ilha na Internet e o local onde vai actuar?

Quando o tempo permite pesquiso um pouco e gosto sempre de ler um pouco sobre os lugares que vou visitar de antemão. Eu odeio aparecer num sítio sem saber nada sobre ele. O promotor da festa já me enviou a foto do local no outro dia e parece que será especial.

É importante vir à Madeira e abrir o Verão para todos nós?

Claro. Sinto-me muito privilegiada por ser a escolhida. É sempre um prazer visitar e tocar em lugares do Mundo que são um pouco fora do comum. Muitas vezes eu acho que esses lugares têm as melhores vibrações, já que a multidão não é tão ‘mimada’ e aprecia um pouco mais.

Como é que se descreve enquanto artista?

Essa é a pergunta mais difícil que um DJ tem de responder. Na verdade, acredito que cabe ao público e aos jornalistas fazer esse trabalho e cabe aos DJs e produtores continuarem focados na sua música.

Música electrónica é o seu género predilecto. O que acha do estilo actualmente?

Há tanta música sendo lançada agora e é fácil sentir-se oprimido neste meio. É impossível acompanhar tudo o que está acontecendo. Isso talvez se deva ao facto de nos estarmos a afogar num mar de música nova em todos os momentos, com poucas horas no dia para ouvir tudo. Vivemos numa época em que as pessoas realmente não esperam ‘comprar’ músicas, mas, isso sim, inscrevem-se num serviço de ‘streaming’ e podem ter aí uma grande variedade de músicas electrónicas. Isto, obviamente, tem os seus prós e contras. No lado positivo é uma boa exposição para o artista, pois talvez alguém nunca se tenha deparado com a sua música se não fosse ouvi-la num site de ‘streaming’, mas por outro lado há uma mentalidade entre as pessoas de que a música é gratuita e eu não tenho a certeza de quão saudável isso é para o artista. Ao mesmo tempo, é um momento interessante e emocionante para a música electrónica, já que parece estar a se tornar cada vez mais popular e a ter força em Mundos que talvez nunca tivesse atingido.

Já esteve em muitos eventos, como o ‘Boiler Room’, por exemplo. Como descreve o sentimento de ser conhecida pela comunidade?

Eu sinto-me privilegiada por ter chegado a este ponto e por estar a fazer algo que eu amo, mas ao mesmo tempo sou uma pessoa que zela bastante pela sua privacidade. Nesta indústria trabalha-se muito na máquina dos media e antes sentia-me como uma estranha e um pouco artificial. Era tudo tão falso. Agora estou focada na minha energia e na música.

Artistas como você precisam de deixar uma marca na música?

A música é uma maneira de o artista se expressar e, se isso acontece organicamente, criar uma marca é incrível. A indústria está completamente saturada e é muito mais fácil para as pessoas fazerem e lançarem músicas do que nunca. Sinto que isso comprometeu um pouco a qualidade e é realmente difícil que novas músicas excelentes se destaquem e sejam ouvidas como antes. Há tanta música incrível e tantos produtores talentosos que provavelmente permanecerão desconhecidos, o que é uma tragédia.

O que é que o futuro reserva para si?

Tive um bebé há 10 meses, então tem sido tudo um turbilhão de acontecimentos. Tive algum tempo de descanso necessário depois de uns cinco ou mais anos sem parar e agora minha vida é uma divisão entre focar a minha energia na minha filha (que já gosta dos sintetizadores e toca-discos) e passar algum tempo no estúdio. É incrível o que um pequeno período de folga pode fazer pela alma e pela mente criativa.