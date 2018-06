“Este é o reconhecimento do trabalho dos Xarabanda”

A Associação Musical e Cultural Xarabanda irá receber hoje, dia 10 de Junho, a condecoração de Membro Honorário da Ordem do Mérito, por decisão do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Uma distinção que, segundo Rui Camacho, causou uma “grande satisfação” junto de todos os elementos que compõem os Xarabanda.

“Este é um reconhecimento público do trabalho desenvolvido por todas as pessoas que fazem parte dos Xarabanda, assim como por todas aquelas que passaram pela associação. Ficámos muito satisfeitos e surpresos quando soubemos da notícia desta condecoração dada por Paulo Autouguia a mando do senhor representante da República para a Madeira [Ireneu Barreto]. Esta foi uma dupla comemoração, não só pela condecoração do presidente da Repúbica, mas também por uma pessoa que conhece tão bem o projecto Xarabanda, que é o Dr. Paulo Autouguia”, disse o presidente da Associação Musical e Cultural Xarabanda.

Rui Camacho afirmou que desde que foi tornado público que os Xarabanda iam ser condecorados, no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, muitas são as pessoas que têm manifestado o seu agrado, pessoalmente ou através das redes sociais, pelo facto de esta associação, finalmente, ver reconhecido um trabalho desenvolvido ao longo destes 37 anos de existência. Mesmo assim, Rui Camacho referiu que aquele que é considerado um projecto de referência na recuperação, preservação, divulgação e reinterpretação do património musical madeirense a nível nacional e internacional sofreu altos e baixos.

“O ponto negativo foi quando o próprio Governo Regional declarou a instituição de Utilidade Pública, considerando a sua actividade de interesse cultural para a Região e nos retira o prédio do futuro projecto dos Xarabanda, que era a nova sede com valências para a sociedade madeirense, onde incluía um museu, um auditório e uma oficina de concessão e de restauro de instrumentos”, realçou, frisando que espera que seja aprovado o projecto apresentado à Secretaria Regional do Turismo e Cultura.

O presidente da Associação Musical e Cultural Xarabanda disse ainda que a cerimónia de hoje, que se realiza, pelas 11h30, no Palácio de São Lourenço, será “bastante emotiva”, uma vez que muitas pessoas fazem questão de marcar presença.

“Nós fomos à Escola Profissional Dr. Francisco Fernandes, como costumamos ir a tantas outras, falar da música, do cancioneiro e dos instrumentos e os alunos gostaram muito, tanto que manifestaram o seu apreço pelo prémio e fazem questão de estar presentes. Eu acho este gesto maravilhoso e estamos muito gratos”, afirmou, reforçando que isto demonstra que o trabalho, ao nível da promoção, está a ser “bem feito”, sendo este um dos, muitos, pontos altos.

Criado em 1981 e denominado inicialmente Algozes, o grupo possui como discografia ‘Tocares e cantares tradicionais da Madeira’ (1989); ‘Longe da vista me vai’ (1994); ‘Sete dúzias de mentiras’ (1997); ‘Cantigas ao menino Jesus’ (2001), reeditado e acrescentado em 2008, e ‘Quem anda na roda’ (2013). É actualmente formado por Roberto Moniz na viola, braguinha, rajão, viola d’arame e voz, Maria João Caíres na voz e percussão, Slobodan Sarcevic no acordeão, Carlos Figueira na viola baixo e Duarte Salgado na percussão.