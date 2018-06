Estará o segredo de CR7 na ‘barbicha’?

Cristiano Ronaldo fez ontem o quarto golo do Mundial’2018. Tem uma média de dois golos por jogo e justificou, uma vez mais, a atenção da imprensa internacional, que vincou a importância do madeirense na selecção nacional.

‘São Cristiano Ronaldo’, destacou o jornal argentino ‘Olé Clarin’, enquanto em Espanha, a ‘Marca’ disse que ‘Cristiano eliminou Marrocos’. Mais expressivo foi o jornal ‘As’, que valorizou ‘Cristiano, príncipe de Luzhniki’, sem esquecer a ‘vitória sofrida de um Portugal minimalista’.

Na Catalunha, o ‘Sport’ frisou que ‘Portugal é Cristiano e mais 10’, ideia comungada pelos italianos de ‘La Gazzetta dello Sport’, que escreveram que ‘Portugal é só CR7’, e pelos brasileiros do Globoesporte, ao assinalarem: ‘CR7 e só’. Bem mais comedido, o ‘France Football’ disse que ‘Cristiano Ronaldo guiou (outra vez) Portugal’.

Um novo visual que está para durar enquanto houver golos

Queira ou não o seleccionador nacional, Fernando Santos, insistir na ideia de que Portugal não é só Cristiano Ronaldo, os olhos do mundo do futebol, sempre que a selecção das quinas está em acção, concentram-se na sua estrela maior, que ontem surgiu com um visual diferente do habitual, uma ‘barbicha’ no queixo que está a crescer.

“Foi uma brincadeira que fiz com o Quaresma. Estávamos na sauna, comecei a desfazer a barba e deixei esta parte. Disse que se fizesse golo amanhã, que era no jogo contra a Espanha, que deixava até ao final do Mundial. Deu sorte, marquei. Marquei hoje [ontem] também e é para continuar”, explicou o goleador da selecção nacional, que já marcou na Rússia com três partes do corpo: pé direito (duas vezes), pé esquerdo e de cabeça.

Não admira, portanto, que já se peçam golos de calcanhar ao ‘melhor do Mundo’, que concentra os holofotes da fama.