“Estamos ansiosos por ir à Madeira e tocar para vocês”

John Guldberg, é a primeira vez dos Laid Back na Madeira. O que pode o público esperar da vossa estreia no Festival Aleste, no dia 26, no Complexo Balnear Ponta Gorda?

Boas vibrações e música descontraída.

O que vão tocar?

Uma colecção das nossas músicas com algumas novidades e, claro, os grandes sucessos.

Quais são as origens dos Laid Back? Como é que se conheceram e por que decidiram formar um grupo de música electrónica?

Nós (Tim Stahl e John Guldberg) conhecemo-nos em 1973 e formámos uma banda de 7 membros chamada The Starbox Band. Após os ensaios terminarem, muitas vezes ficávamos e continuávamos a tocar. Percebemos que tínhamos uma boa química. Quando a banda separou-se, definitivamente foi o fim de tentar formar uma banda. Em vez disso, a ideia de criar um pequeno estúdio para fazer a nossa própria música passou a ser o sonho. Num quintal aconchegante, no último andar, no centro de Copenhaga, encontrei o local e montei um pequeno estúdio. Em 1978, nós os dois começámos a tocar e gravar faixas. Basicamente, para nosso próprio prazer. Em 1979, decidimo-nos chamar de Laid Back e lançámos o nosso primeiro single ‘Maybe I’m Crazy’, pela editora alemã Teldec. Ironicamente, o disco foi importado para o nosso país-natal, a Dinamarca, onde ‘Maybe I’m Crazy’ tornou-se o nosso primeiro êxito número 1. Nós éramos desconhecidos para o público, eles pensavam que éramos um grupo americano. Uma experiência típica dos Laid Back...

Laid Back inspirou muitos dos jovens músicos que saíram de Detroit e Chicago nos finais dos anos 80. Alguma vez pensaram que se tornariam lendas da música electrónica?

Felizmente, não sabíamos o que estávamos fazendo. Criámos o nosso som e estilo sem realmente saber. Aconteceu tão naturalmente. Na época, esta era a forma típica de composição: você escrevia uma melodia e depois escrevia uma letra, ou vice-versa, ou talvez tivesse sorte de escrever as duas ao mesmo tempo. Então você ensaiava e depois ia ao estúdio para gravar a música. Com White Horse, estávamos tendo uma folga das composições tradicionais, tendo uma ‘jam’ grátis. Na verdade, estávamos testando alguns novos equipamentos electrónicos da Roland e, por sorte, gravámos. Mais tarde adicionámos vocais, bateria e baixo. Muitos anos depois, percebemos que a letra é sobre nós mesmos. (...)

Conte-nos a história por trás da criação do ‘Sunshine Reggae’.

A inspiração veio de uma viagem às Caraíbas. O som da bateria de aço e a ideia de fazer nosso próprio tipo de reggae. Nós encontramo-nos no estúdio numa tarde de sábado plena de sol, em Maio de 1981. Aos sábados, quando estávamos fora do nosso trabalho diurno, muitas vezes encontrávamo-nos no estúdio. Como ‘White Horse’, ‘Sunshine Reggae’ também saiu de uma ‘jam’. Nós tínhamos os acordes com o som ‘tuiiip wuiiip teeepe’ e o resto mais ou menos veio junto, enquanto tocávamos directamente sobre a fita. A letra foi feita a partir da casa de banho, literalmente. As paredes do WC eram decoradas como uma colagem, com todo tipo de fotos coloridas e pequenas mensagens aqui e ali. Muitos cartões postais, adesivos etc. ‘Gimme gimme’ foi escrito em algum lugar. Nós divertimo-nos fazendo uma letra simples com apenas palavras positivas. Em cerca de 3-4 horas nascia assim a canção ‘Sunshine Reggae’.

O que esperam do vosso tão esperado retorno à ribalta da cena musical?

Nós não estamos realmente longe da cena musical. Nós estamos perfeitamente descontraídos com tudo o que tem acontecido.

Que artistas ouvem os Laid Back por estes dias?

Ultimamente temos ouvido St. Germain, enquanto fizemos uma pausa na nossa própria música e pintámos algumas pinturas a óleo.

Vocês ainda ouvem ecos da vossa música nas canções de hoje? Ficamos felizes e orgulhosos quando ouvimos ecos da nossa música aqui e ali.

Em que projectos estão actualmente a trabalhar?

Num novo ‘single’ será lançado na sexta-feira, chamado ‘Enjoy The Vibes’. E numa outra nova faixa ainda este ano. No próximo ano celebramos os 40 anos de existência e vamos dar uma festa!

Têm alguma referência musical portuguesa?

A vossa língua é talvez a mais bonita e musical. Nós gostaríamos de conhecê-la melhor. Uma vez no Rio de Janeiro, no Brasil, fomos ver o Gilberto Gil ao vivo. Mesmo que não entendamos o vosso idioma, podemos sentir isso. Foi fantástico! Depois do concerto encontramo-nos e trocámos boas impressões.

Como vêem a importância de festivais de música como o Aleste, que oferece ao público a oportunidade de ver novos projectos e também assistir a concertos de grandes referências musicais como vocês?

Festivais de música unem pessoas e música. É muito positivo e importante!

Vão ter tempo para conhecer a ilha da Madeira?

Esperamos ter a oportunidade de sentir as vibrações da Madeira.

Alguma mensagem final para os vossos fãs aqui na Madeira?

Estamos ansiosos por ir à Madeira e tocar para vocês!