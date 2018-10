Está a gerar natural expectativa o encontro de domingo entre o Lusitano Vildemoinhos e o Nacional, a contar para a terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se disputará no Estádio de Trambelos, que vai encher, segundo relatos do clube visiense.

É a segunda vez na história que o nono classificado da Série B do Campeonato de Portugal recebe um conjunto do topo do futebol português...