Estacionamento “abusivo” revolta taxistas

O presidente da Assembleia Geral da Associação dos Industriais de Táxi da Região Autónoma da Madeira (AITRAM), Eusébio Gomes, diz estar indignado com a “falta de respeito” do presidente da direcção da AITRAM, António Loreto, com a própria classe. Isto depois de, alegadamente, o dirigente da Associação ter deixado a sua viatura particular estacionada na praça de táxis situada junto ao Centro Comercial Marina Shopping, na tarde da passada terça-feira.

Segundo Eusébio Gomes, o automóvel esteve parado durante aproximadamente três horas no lugar onde fica o carro número um da praça, o que impediu o normal funcionamento dos serviços. Um acto que considera “inadmissível, quando deveria ser este homem o primeiro a dar o exemplo”.

“É profundamente lamentável esta situação. Na minha opinião, foi uma clara provocação e de um profundo desrespeito para com os colegas de táxi. Era impensável que tal atitude viesse de um responsável do nosso sector”, referiu o presidente da Assembleia Geral, que se diz “chocado” com o que aconteceu.

Ao DIÁRIO contou ainda que António Loreto “fez-se indiferente” aos apelos dos colegas naquela hora, que terão pedido para que não colocasse o carro naquele espaço, no lugar do seu ganha pão. Além disso, afirmou que o presidente da direcção da AITRAM sabia que ia demorar, pois pretendia assistir a uma palestra.

Eusébio Gomes afirmou que quando António Loreto foi buscar a sua viatura particular, juntamente com outro membro da direcção, “começou por proferir palavras provocatórias e sorrisos de gozo para com os colegas que estavam ali trabalhando”, o que gerou um “escândalo com gritos e empurrões” na via pública.

“O senhor Loreto sabe melhor do que qualquer um de nós e derivado às reclamações dos associados por não haver espaços suficientes nas praças de táxi que temos no Funchal, que isto não pode acontecer e ainda tem este tipo de atitude. É reprovável a todos os níveis”, acrescentou, referindo que “os colegas em geral estão revoltados com esta falta de respeito”.

“Eu não andava a fazer a minha vida pessoal”

Confrontado com esta questão, António Loreto referiu ter um documento da Câmara que lhe dá autorização de estacionar nas praças de táxi ao serviço da AITRAM. Disse ainda que, neste dia, ia acompanhado pelo vice-presidente e por um colaborador para uma reunião no La Vie e que “não houve escândalo nenhum nem troca de palavras com ninguém”. “Esta é a viatura na qual eu me transporto ao serviço da AITRAM”, explicou.

“Eu não andava a fazer a minha vida pessoal e, portanto, essas guerrilhas que o senhor Eusébio tem comigo e com a direcção só vem prejudicar o bom funcionamento da AITRAM”, referiu, adiantando que está a trabalhar em prol da Associação e dos associados.