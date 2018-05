“Gostaria muito que as minhas meninas fossem longe”

Zélia Gomes sentiu duas vezes na pele o sabor da vitória no ‘Got Talent Portugal’. Primeiro com Micaela Abreu, que venceu a edição de 2016, e depois com as ‘Ninfas do Atlântico’, que trouxeram para a Madeira o troféu da edição de 2018. A maestrina do grupo da Direcção de Serviços de Educação Artística e Multimédia (DSEAM), do qual as vencedoras fazem parte, falou ao DIÁRIO desta sua experiência e não conseguiu conter as lágrimas, chorando de felicidade por ver reconhecido um trabalho de 29 anos. Confrontada sobre qual era o seu segredo, respondeu que era simples. “Alma e coração”. Nada mais.

Como surgiu a oportunidade de as ‘Ninfas do Atlântico’ participarem na edição deste ano do ‘Got Talent Portugal’? No ano passado, tanto a DSEAM, como as ‘Ninfas do Atlântico’ pediram-me para concorrer ao programa, mas como já ando há uns anos nisto não achei que era de bom tom concorrer dois anos consecutivos ao mesmo programa e disse logo que não estava minimamente interessada. Na altura, elas interpretaram mal e pensaram que era a DSEAM que não queria que as ‘Ninfas do Atlântico’ concorressem. Foi então que tive de explicar que fui eu que não quis ir ao ‘Got Talent Portugal’ e senti que elas ficaram magoadas comigo. Este ano, quando a DSEAM voltou novamente a solicitar que concorresse ao programa com as ‘Ninfas do Atlântico’ senti-me na ‘obrigação’ de o fazer, até porque isto era um dos sonhos do grupo. Mas antes de seguir em frente nesta decisão, disse com pulso que entrava neste desafio com a condição de que tínhamos de chegar à final e, no dia da audição, quando recebemos o triplo botão dourado da parte do júri fiquei um pouco sem saber aquilo o que era, até porque eu nem fazia a ideia de que existia um triplo botão dourado. Só quando me explicaram o que significava é que percebi o que estava a acontecer e corri para as minhas meninas, porque tivemos entrada ditecta na final.

O seu objectivo era chegar à final, mas o grupo foi além disso e venceu a edição deste ano do programa da RTP-1. Estava à espera deste desfecho? Fiquei bastante orgulhosa quando disseram que elas tinham sido as mais votadas. Elas mereciam que aquilo lhes estivesse a acontecer, pois o canto envolve de tal forma o ser humano que ninguém consegue ficar indiferente, muito menos àquelas meninas. Tenho a certeza de que se tivesse perguntado à produção qual teria sido a diferença de votos entre os três mais votados, a resposta teria sido ‘As Ninfas do Altântico’. Por isso, estou muito feliz.

Como foi enfrentar as críticas do júri, sobretudo na semi-final, quando o ‘temido’ Manuel Moura dos Santos disse que o grupo podia ter trabalhado mais o tema [‘You Raise me Up’] que interpretou naquela gala? Nós não escolhemos os temas que queremos interpretar, porque estamos submetidos a uma produção e como sou uma pessoa que respeita as regras, respeitei o tema que nos foi dado para ser executado na semi-final. Eu sei que elas podiam ter dado muito mais e nisso o Manuel [Moura dos Santos] teve toda a razão, mas a culpa não foi só das ‘Ninfas’, porque não tiveram um bom som em cima de palco e não houve um trabalho de produção feito como deve de ser da parte do ‘Got Talent Portugal’, no entanto, depois enviámos um email para a produção e viram que tínhamos razão. Passado este episódio, entretanto veio a final e eu disse ao grupo que quando se entra em palco é para deixar uma marca e notei bastante, durante as últimas duas semanas, nos ensaios do tema ‘Time To Say Goodbye’’, que elas se empenharam bastante. Chegada a hora da actuação, o conselho que dei foi que entrassem a ‘matar’. Depois de ver que elas tinham feito aquilo que eu queria e que lhes aconselhei, não tinha dúvidas de que os portugueses e os madeirenses iriam votar nas minhas meninas.

Esta vitória, que ocorreu no passado domingo, fez com que tivesse recordado aquilo que aconteceu com a Micaela Abreu, que venceu o ‘Got Talent Portugal’, em 2016? Sim, mas nessa altura lamento não ter podido acompanhá-la, porque os concertos dos outros grupos que tenho, no total de quatro, assim não o permitiram. E, por isso, a Micaela entrou como solista, mas sempre colocou em prática as indicações que lhe ia dando e ela foi extremamente inteligente e conseguiu vencer a edição desse ano.

A Micaela Abreu venceu em 2016 e as ‘Ninfas do Atlântico’ em 2018, tudo concorrentes que estão ligadas a si pelo facto de ser a maestrina do grupo do qual fazem parte. O que é que você, enquanto professora, tem que fez com que a Madeira fosse duplamente distinguida a nível nacional? Tudo aquilo que faço (chora)... nem consigo falar...(pausa)... tudo aquilo que faço, faço com alma, coração e muita dedicação. Sei que, às vezes, sou um bocado ‘mazinha’ e exigente, que puxo ao máximo por elas e digo palavras que não devo, mas é para o bem delas... para que consigam ir mais além, porque as ‘Ninfas do Atlântico’ têm imenso talento e entregam-se de corpo e alma ao canto. Por isso, gostaria muito que as minhas meninas fossem muito longe e que mostrassem lá fora o que se faz na ilha. Tudo isto faz-me acreditar que nasci para ensinar, eu sinto isso e não é tanto o meu brio profissional, porque tudo aquilo que faço é sempre a pensar nos meus alunos. E é tão gratificante receber mensagens lindas de pessoas que já foram meus alunos, alguns dos quais já casados e com filhos, que recordam memórias lindíssimas que tiveram comigo, para mim não há dinheiro nenhum que pague isto e nem existem palavras para descrever tudo aquilo que sinto.

Tudo isto, sobretudo esta dupla vitória da Madeira, é uma forma de, finalmente, reconhecerem o seu trabalho? Eu já ando nisto há 29 anos e, na Madeira, as pessoas sempre reconheceram o meu trabalho, como os meus alunos e os seus pais, incluindo os turistas que durante o ‘Got Talent Portugal’ tiraram uma foto, que vou emoldurar, e foram me entregar em mãos no Aeroporto da Madeira. Isto para dizer que sempre tive muitas pessoas que reconhecem todo o meu esforço, trabalho e dedicação. Obviamente, que isto de ser reconhecida lá fora, a nível nacional, toca mais um bocadinho e faz-me ver que nada daquilo que fiz foi em vão.

Um dos objectivos da participação do grupo no concurso era dar a conhecer o projecto no continente e também fazer com que este fosse convidado para realizar concertos fora da Região. Qual é o mercado que querem conquistar? Modéstia à parte, acho que elas podiam pisar qualquer palco, tanto nacional como internacional, mas vamos vivendo um dia de cada vez e esperar que cheguem os convites.