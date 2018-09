Está na ‘moda’ ter hábitos de vida saudáveis

O Verão está quase a terminar. E agora? Será que as pessoas vão continuar a fazer exercício físico e a comer de uma forma saudável nas próximas estações do ano? A resposta é... sim. Pois, de acordo com o nutricionista Bruno Sousa, há um maior número de pessoas a praticar exercício físico e a fazer uma alimentação saudável ao longo de todo o ano e não apenas no Verão, como antes....