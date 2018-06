Está definido o sucessor de Daniel Ramos

Resolvida a questão Daniel Ramos - a sua saída para Chaves estava ainda ontem presa por detalhes que se prendem com a questão financeira e um acordo final com o Chaves, pelo que o anuncio oficial ainda não foi feito pelo clube flaviense - o Marítimo vira-se para a contratação do novo treinador que vai orientar a equipa na temporada 2018/19.

Ao que apuramos, a SAD maritimista tem a questão no novo técnico equacionada e encontrada, mas também não avança para o seu anuncio enquanto não estiver totalmente concluída a saída de Daniel Ramos, o que deve acontecer, na pior das hipóteses, até ao fim da semana. Mesmo que Carlos Pereira assegure não ter nenhum nome assegurado. “O Marítimo, mesmo quando tem treinador, tem sempre em mente nomes que possam vir a treinar a equipa principal num futuro próximo”, costuma dizer o dirigente maritimista sobre estas questões.

Neste contexto, Carlos Pereira não abre o livro relativamente ao sucessor de Daniel Ramos, pese embora muitos nomes estejam em cima da mesa, mas nenhum deles confirmado pelo presidente maritimista.

Treinador será português

Ao que sabe, o treinador será português e já trabalhou no estrangeiro, mas, neste âmbito, encaixam-se muitos técnicos. Mas nomes, como Vítor Campelos, que treinou o Vitória de Guimarães B, foram descartados pelo presidente do Marítimo, que igualmente não confirmou outros apontados agora à sucessão de Daniel Ramos, casos de José Couceiro ou Ricardo Soares, ou ainda Domingos Paciência. Todos estão actualmente sem clube, depois de Couceiro ter deixado o Vitória de Setúbal e Soares a Académica, no final desta temporada, sendo que o técnico que orientou os sadinos na última temporada se encaixa no perfil do exigido pelo presidente maritimista.

A poucas semanas da nova época

Enquanto isso, a pouco mais de duas semanas do inicio dos trabalhos da nova temporada, agendada para 25 de Junho, quem vier vai encontrar um plantel que maioritariamente transita desta temporada, com uma única excepção, a do avançado Joel Tagueu, que poderá sair no âmbito do acorde de cedência do Cruzeiro ao Marítimo. Os que saíram (Gharzaryan, Eber Bessa, Luís Martins, Erdem Sen) estavam em fim de contrato e não cabiam nas opções para a nova temporada, enquanto Fábio Pacheco rescindiu o contrato de forma amigável com o Marítimo.